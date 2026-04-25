《埔中茶已登錄文化資產》衝擊農業 250學者反對名間設焚化爐

多位學者專家連署，在立法院召開「守護名間綠色家園」記者會。（反名間焚化爐自救會提供）

提出影響健康、生態、產業文化等論點 南投縣府︰納入討論與分析

超過二百五十位學者專家共同連署「守護名間綠色家園」，提出焚化爐將造成居民健康、環境生態、產業文化衝擊的多個論點，其中並提及名間「埔中茶」已登錄為無形文化資產，籲請南投縣府終止缺乏社會共識的環評程序。縣府環保局回應，二階環評對茶產業、農業環境及文化資產影響都納入討論與科學分析，依法作成決策。

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聯合國「農業遺產」 台灣茶具備條件

由二百五十多位專家學者連署的「守護名間綠色家園：學界反對名間鄉興建焚化爐計畫共同連署聲明」，昨日在立法院由共同發起人何撒娜副教授等人開記者會，提出三大反對論點，包括：「該計畫恐威脅國家食安全與特定農業區完整性」、「守護百億產值與台灣手搖飲文化資產」、「應捍衛程序正義與環境韌性」。

與會的國立台北藝術大學博物館研究所特聘教授兼所長黃貞燕，昨在會中也指出，聯合國糧農組織推動「世界重要農業遺產系統」，亞洲茶鄉是其中最受重視的類型，而台灣的茶，完全具備這樣的條件，是台灣在國際間重要的軟實力。此外，名間「埔中茶」已被南投縣登錄為無形文化資產，從清代延續至今，更不應被破壞。

自救會會長釋致中表示，環保局推動相關計畫恐有「毀茶滅農」之虞，將影響優質農產品與茶葉產業。

環保局︰依環評評估本案可行性

南投縣府環保局回應，尊重各界學者對名間焚化爐案的關切，目前焚化爐案正辦理第二階段環境影響評估範疇界定會議，相關茶產業、農業環境及文化資產影響將納入討論，並透過後續評估程序進行科學分析，研擬必要的保護與減輕措施。歡迎各界學者提出意見完善調查內容，縣府將依環評結果審慎評估本案可行性，並依法作成決策。

南投名間鄉的茶葉是台灣手搖飲基底茶的故鄉。（記者陳鳳麗攝）

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