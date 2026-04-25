台中交通套票 平均1天只賣1.6張

不少城市推廣觀光均會推交通套票，讓觀光客便利搭大眾運輸交通工具旅遊，但議員謝志忠、張玉嬿、王立任、黃守達等質疑，台中自二〇二三年推出「台中GO」交通套票，三年來賣不到二千張，平均一天竟只賣一．六張，甚至買套票點數可兌換商品，一年來竟只被兌換三杯中杯美式、十杯中杯拿鐵，iRent汽車（機車）時數兌換數慘掛零，曝交通觀光套票根本乏人問津；交通局長葉昭甫坦言還有改善空間。

謝志忠表示，台中自三年前推出廿四、四十八、七十二小時交通套票，限時內遊客可無限次搭公車、捷運，套票開賣三年來竟只賣出一七九二張，平均每日賣不到兩張，僅賣一．六張。

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謝志忠指出，交通套票雖設計有點數可兌換商品，但去年開放兌換超商咖啡，兌換點數機制設計，買一日券（一百八十元） 換不到一杯美式咖啡，須買兩日券（二百八十元）才換得到，要換喝拿鐵要買三日券（三百八十元），一年來竟只被兌換三杯中杯美式、十杯中杯拿鐵，iRent汽車（機車）時數六十分鐘兌換券兌換數更是掛零，兌換門檻過高，根本無法刺激套票買氣。

謝志忠另指出，觀旅局推出的台灣好行套票涵蓋四條路線，去年一整年也僅銷售六五八張，平均每日賣僅一．八張，整體銷售表現低迷，根本無助推廣觀光。

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