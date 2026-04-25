為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中交通套票 平均1天只賣1.6張

    2026/04/25 05:30 記者蘇孟娟／台中報導

    不少城市推廣觀光均會推交通套票，讓觀光客便利搭大眾運輸交通工具旅遊，但議員謝志忠、張玉嬿、王立任、黃守達等質疑，台中自二〇二三年推出「台中GO」交通套票，三年來賣不到二千張，平均一天竟只賣一．六張，甚至買套票點數可兌換商品，一年來竟只被兌換三杯中杯美式、十杯中杯拿鐵，iRent汽車（機車）時數兌換數慘掛零，曝交通觀光套票根本乏人問津；交通局長葉昭甫坦言還有改善空間。

    謝志忠表示，台中自三年前推出廿四、四十八、七十二小時交通套票，限時內遊客可無限次搭公車、捷運，套票開賣三年來竟只賣出一七九二張，平均每日賣不到兩張，僅賣一．六張。

    謝志忠指出，交通套票雖設計有點數可兌換商品，但去年開放兌換超商咖啡，兌換點數機制設計，買一日券（一百八十元） 換不到一杯美式咖啡，須買兩日券（二百八十元）才換得到，要換喝拿鐵要買三日券（三百八十元），一年來竟只被兌換三杯中杯美式、十杯中杯拿鐵，iRent汽車（機車）時數六十分鐘兌換券兌換數更是掛零，兌換門檻過高，根本無法刺激套票買氣。

    謝志忠另指出，觀旅局推出的台灣好行套票涵蓋四條路線，去年一整年也僅銷售六五八張，平均每日賣僅一．八張，整體銷售表現低迷，根本無助推廣觀光。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播