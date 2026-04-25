中捷藍線追加256億 總經費恐破2千億

議員何文海批中捷綠線通車以來，沿線公有停車場僅增加四處。（記者蔡淑媛攝）

機電標確定追加 土木標流標2次 6月動工跳票 議員︰盧留爛攤子

台中捷運藍線機電標去年開工至今將近一年，議員陳淑華質詢發現藍線高架段土木標第一標已流標兩次，將加價再招標，原訂今年六月藍線動工確定跳票，原定工程總預算從約一六〇〇億、增加到一八〇〇多億，憂心藍線拖愈久、經費甚至突破二〇〇〇億，副市長黃國榮回應，藍線已確定追加機電標預算二五六億，目前總經費會增加，都會報請行政院核定。

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何文海︰綠線沿線停車場 僅增4處

議員何文海昨在議會也批評盧市府八年蓋不出第二捷運，綠線沿線公有停車場也僅增加四處，多出七〇〇多個汽車格、一二七機車格，接駁、轉乘都不足，根本無法提升民眾搭乘意願，把捷運運量問題丟給下屆市長。

陳淑華︰下屆市長要承擔數百億追加費

陳淑華表示，藍線在去年的機電標預算暴增二五六億，藍線總預算一六一五億也增至一八七一億元，她抨擊，藍線路線因路線變更、延宕進度至少四年，導致原預算不足、機電標經費暴增、土木標預算也增加，總經費勢必大幅追加，認為今年底將卸任的市長盧秀燕，閃躲問題不面對，恐讓藍線進度嚴重推遲，拖越久、建設經費就越高，留下藍線爛攤子，讓下屆市長一上任就要承擔數百億元追加經費。

捷運局長︰藍線預計8月開工

捷運局長蘇瑞文表示，高架段土木漂第一標已兩次流標，預計五月將第三次招標，因此藍線開工預計延至八月啟動，至於第二標也將於五月公告，相信這兩標會順利標出，另市政府到秋紅谷站設置地下街，已納入藍線土建地下段細設規劃，地下街連通預算另編大約六〇幾億。

何文海說，中捷綠線沿線設十八個車站，通車五年以來，各車站在五〇〇公尺內僅新增四處公有停車場，分別在松竹站、南屯站、大慶站及烏日站，共有七二四個汽車格、一二七個機車格；交通局長葉昭甫回應，八年中市興建四〇座公有停車場，無法全部蓋在捷連站周邊，至於何文海建議在廣兼停九五開發停車場則要再評估。

台中市議員蕭隆澤（左起）、陳雅惠、陳淑華、陳俞融、謝家宜及張芬郁批評盧市府拖延藍線、預算暴增不足，甩鍋下任市長。（記者蔡淑媛攝）

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