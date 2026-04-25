新北國際AI+智慧園區 標售16筆土地

新北市國際AI＋智慧園區有半導體設備製造商艾司摩爾進駐。 （新北市地政局提供）

交通便利 鄰近五大工業區 共9081坪 每坪約42萬至50萬 5/26開標

新北市國際AI＋智慧園區（林口工一市地重劃區）交通便利，有國道一號林口交流道、高鐵優勢，並鄰近五大工業區、桃園機場捷運系統及台北港。新北市地政局表示，將釋出十六筆第三種產業專用區土地公開標售，即日起於新北市土地標售行動網公告標售資訊。標售底價總計達四十一億元。

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艾司摩爾、台聚進駐 具磁吸效應

地政局指出，標售價格每坪約四十二萬六千元（每平方公尺為十二萬九千元）至五十萬二千元（每平方公尺為十五萬二千元），十六筆抵費地總共三萬〇〇二一平方公尺、約九〇八一坪，標售底價總計約四十一億二五六五萬元。

地政局指出，市府在此區積極媒合招商引資，伴隨區內透過BTO模式引進民間資源建置，預計二〇二九年完工的污水處理廠，以及半導體設備製造商艾司摩爾、台聚公司磁吸效應，將成為企業安心發展的環境，市府將於五月廿六日上午十點，於市府廿四樓二四二二會議室辦理十六筆土地開標作業。

底價總計41億元 即日起公告資訊

有意投標者請於五月廿六日上午九點半前，將投標文件以掛號方式寄至市府郵局「新北市政府郵局第九十九號信箱」，投標標售資訊及投標須知、投標單等相關文件，請至「新北市土地標售行動網」閱覽及下載，可電洽地政局〇二—二九六〇三四五六分機三四八六、三四八八。

暖暖區公所都更 開發多功能大樓

基隆市暖暖區公所屋齡四十三年，設施老舊受損，附近缺乏停車空間，議員建議區公所與周邊市場共同改建，但先前規劃多年一直無法突破。

市府都市發展局與都更辦公室日前與地主舉辦說明會，建議地主透過專案都市計畫變更土地使用分區，再與暖暖區公所「公辦都更」開發複合式多功能大樓，有停車場、辦公中心、商業與住宅，符合地方需求。

市府都市發展處長謝孝昆表示，若辦理都市計畫專案變更，一切順利，可望於今年底獲都委會審議通過，再提報內政部都委會審議獲通過後，即可進一步推動公辦都更，最快二〇二八年進入公辦都更開發程序。

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