永樂市場外牆剝落 時尚基地像廢墟

永樂市場建物外牆磁磚剝落嚴重，市府被批未盡修繕維護之責。（議員陳怡君提供）

台北市議員陳怡君昨質詢指出，位於大稻埕街區的永樂市場，不僅是在地人的歷史記憶，也是許多觀光客熱門打卡點，但建物外牆剝落，四樓時尚基地被觀光客誤會為廢墟，還亂棄置攤商的交易紀錄、存摺等個資，直批市府未盡修繕維護之責，實在離譜。市場處處長黃宏光答詢表示，隨意棄置文件的部分即刻檢討，其餘部分會就市場處所轄權責盡快處理改善。

永樂市場建築的二、三樓是布市，四樓是時尚基地，陳怡君昨在財建部門播放她上週實地勘察的照片，建築外牆磁磚剝落，去年曾脫落維修，現在還是有脫落的現象，下方雖設有防護網，還是讓人擔憂公共安全；坑坑疤疤的牆面，至今未見市場處修復。

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陳怡君進一步表示，永樂市場建築物裡處處可見壁癌、漏水、天花板潮濕長青苔，還有檢修日期仍停留在二〇一九年、已過期的滅火器；她還遇到專程前往四樓時尚基地的觀光客詢問「時尚基地歇業了嗎？為啥是廢墟？」

陳怡君說，時尚基地是很多新銳設計師工作室，屬於作品發想跟展覽表演，但市場處給的工作環境實在不協調，「不該是這樣坑坑疤疤的，不受重視」。

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