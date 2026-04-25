普發現金消費抽獎 逾5成民眾無感

台北市政府去年因應中央政府普發現金，推出為期近四個月的「來台北有購嗨 消費歡樂抽」抽獎活動，台北市議員洪婉臻昨質詢指出，登錄發票前十名全是建商開的購屋發票，是「振興商圈還是振興建商」？且活動滿意度報告數據顯示五七．九％的民眾明確表示「並未增加消費」。產業發展局長陳俊安答詢時坦承與預期的目標有一些不同；商業處長高振源表示會提出檢討報告。

房產業、超商消費多 未幫到小店家

洪婉臻指出，「來台北有購嗨」活動宗旨是帶動市民消費提升商圈活力，但登錄金額最高前十名都是房地產交易，單筆最高達三四五八萬元，可換取上百次抽獎機會，前十名登錄筆數可抽獎一千次，對巷弄間的小店家與傳統攤商毫無幫助，提振商圈活力可說完全走鐘，質疑是「振興商圈還是振興建商」？

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而在活動招募的友好店家中，近五成是連鎖超商，且高達八五．四％的店家不隸屬任何商圈，質疑用日常消費管道衝績效，掩蓋無力促進商圈的事實。在活動滿意度報告中，五七．九％的民眾明確表示「並未增加消費」，而有增加消費的族群，平均每人僅增加一四七五元，以十九．五萬名註冊會員推估，促進消費極大值僅約十三．六億元，市府宣稱的七十四億元有灌水之嫌。

商業處補充，登錄發票遍及三萬多間不同店家，而非集中於連鎖超商或房產業。連鎖超商總登錄金額約三．八億元，僅占整體登錄金額的五．二五％，登錄金額超過百萬元的房產發票，亦僅占六％。

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