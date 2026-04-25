獎助新創產業 逾五分之一未存續或留台北

台北市政府提供新創產業發展獎勵補助以促進產業發展，鼓勵創新與投資；市議員張文潔昨指出，十年來市府投入逾廿六億元補助一八八六案，其中十四％已停業、八％遷出台北市，相當於拿到補助金後，超過五分之一沒有持續經營或留在台北市，質疑「補助很多，成果不明」，甚至淪為高風險試錯成本。產發局表示，新創公司創業階段風險高，補助後會列管追蹤三年，整體平均存續率優於全國。

10年投入26億 補助1886案

張文潔昨在財建部門質詢指出，統計二〇一五年到二〇二五年共補助一八八六案，仍營運中的為一四〇三案、約七四％，停業四十八案、廢止卅案、解散一八七案、遷移外縣市的有一五二案；等於拿到補助金後，逾五分之一沒有在台北市持續經營。補助最多的創業跟研發兩類，也是存續最低類別。

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產發局：平均存續率優於全國

產業發展局局長陳俊安表示，新創公司創業階段風險最高，的確有補助完就歇業情況；在二〇二一年觀察到過去有過度補助情況後，透過更嚴格審查約束，列管追蹤補助團隊三年。

產發局工商科科長許健輝補充，創業、研發、品牌補助計畫最高補助總經費五〇％，每個計畫都要求自籌款；廠商申請須提供包括最近一年具市場營運實績的證明文件，確認有營業事實。由產業發展獎勵及補助審議委員會就申請人的經營能力、創新能力及計畫創新性、可行性、預期效益及對台北市產業發展貢獻度等事項綜合審議，獲補助廠商平均存續率優於全國。

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