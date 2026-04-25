北市表揚模範清潔職工 聽障林珏璋 投身清疏下水道20年

林鈺璋天生失聰，從事溝渠隊工作已經廿年，平日負責雨水下水道箱涵清疏，需進入狹窄空間以人力搬運淤泥。（記者孫唯容攝）

環局少數女性駕駛 劉鈺琇開垃圾車10年

台北市環保局昨舉辦「模範清潔職工」表揚，今年共有一七三位表現優異的清潔隊同仁，由台北市副市長李泰興親自頒獎。環保局表示，獲獎同仁長期投入第一線，其中在溝渠清理第一隊擔任隊員的林珏璋，雖然身為聽障人士從未自我設限，投入困難的雨水下水道清疏工作；劉鈺琇則擔任少數的女性垃圾車駕駛，具備高度安全意識，與市民互動良好，是台北市維護環境整潔的重要推手。

克服狹窄濕熱環境 林：開心獲獎

林珏璋今年四十四歲，天生失聰，從廿四歲開始就從事溝渠隊工作，已經服務廿年，平日負責雨水下水道的箱涵清疏，需要進入狹窄空間以人力搬運淤泥。林珏璋表示，在地下箱涵需要面對濕熱、不透風的環境很辛苦，但是這份工作穩定，與同仁也互相團結，因此一做就是廿年；平時同仁會用簡單手語和他溝通，面對各項緊急狀況，視情況透過拍肩指引他，此次能獲市府頒獎感到非常開心。

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溝渠清理第一隊隊長管敏秀表示，目前隊上有八位聽障同仁，她安排一位聽障者搭配一位健康同仁，在雨水下水道工作，溝底可能會有不平、塌陷，健康同仁會立即發現狀況，透過肢體或者是手語向聽障同仁示警，透過團體作業模式，在面對緊急狀況，可以保護聽障同仁的安全。

技術嫻熟 劉：對女性不困難

內湖區隊駕駛劉鈺琇擔任垃圾車駕駛，具備嫻熟的駕駛技術，除了日常垃圾車清運工作外，也主動投入各項救災任務。「完全不困難！」劉鈺琇說，身為在少數擔任垃圾車駕駛的女性，已在崗位上服務十年，這份工作對於女性不會比較吃力，不過面對每個月的經期，要執行長時間的駕駛，洗手間比較難找，相對成為工作中較為困難的環節。

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