桃園去年歲入、歲出執行率 升格以來最低

桃園市議會定期會昨由市府財政局、主計處工作報告，桃園市去年度總決算出爐，歲入預算執行率九十五．五一％，歲出預算執行率九十三．二七％，都創下升格以來的新低，議員錢龍直指，比二〇二三年武漢肺炎疫情那年還糟糕，盼市府穩定自有財源，議員呂林小鳳要求財政局從資產活化、使用者付費制度及公私協力開發等面向，提出更積極策略，以強化財政韌性。

議員促提積極策略 強化財政

財政局長歐美鐶表示，歲入執行率下滑主因包括抵費地拍賣情況不佳、土地增值稅不如預期，另中央統籌分配稅款雖然增加，但相關補助縮水，也顯示提升自籌財源的重要性。

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歐美鐶說，去年度歲入預算數一五五四億元，決算數一四八五億元，執行率九十五．五一％，短收約七〇億元，其中，中央銀行打房政策衝擊重劃區抵費地拍賣繳庫，土地增值稅也受影響，中央計畫型補助收入及普通統籌分配稅款收入等金額約六十六億元，是影響歲入的重要因素；受國際情勢及景氣變化影響，全國所得稅、營業稅、貨物稅均未達目標，中央核定的普通統籌分配稅款，牽連地方分配額縮水，後續情形仍待觀察。

主計處長蔡進滿表示，去年度歲出執行率九十三．二七％，較前年度約九十五％下降，主因出生人口不如預期，從生育津貼到托育等配套費用都無法執行，此外，各項工程招標仍有「標餘款」。

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