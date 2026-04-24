為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園去年歲入、歲出執行率 升格以來最低

    2026/04/24 05:30 記者謝武雄／桃園報導

    桃園市議會定期會昨由市府財政局、主計處工作報告，桃園市去年度總決算出爐，歲入預算執行率九十五．五一％，歲出預算執行率九十三．二七％，都創下升格以來的新低，議員錢龍直指，比二〇二三年武漢肺炎疫情那年還糟糕，盼市府穩定自有財源，議員呂林小鳳要求財政局從資產活化、使用者付費制度及公私協力開發等面向，提出更積極策略，以強化財政韌性。

    議員促提積極策略 強化財政

    財政局長歐美鐶表示，歲入執行率下滑主因包括抵費地拍賣情況不佳、土地增值稅不如預期，另中央統籌分配稅款雖然增加，但相關補助縮水，也顯示提升自籌財源的重要性。

    歐美鐶說，去年度歲入預算數一五五四億元，決算數一四八五億元，執行率九十五．五一％，短收約七〇億元，其中，中央銀行打房政策衝擊重劃區抵費地拍賣繳庫，土地增值稅也受影響，中央計畫型補助收入及普通統籌分配稅款收入等金額約六十六億元，是影響歲入的重要因素；受國際情勢及景氣變化影響，全國所得稅、營業稅、貨物稅均未達目標，中央核定的普通統籌分配稅款，牽連地方分配額縮水，後續情形仍待觀察。

    主計處長蔡進滿表示，去年度歲出執行率九十三．二七％，較前年度約九十五％下降，主因出生人口不如預期，從生育津貼到托育等配套費用都無法執行，此外，各項工程招標仍有「標餘款」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播