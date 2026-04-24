水花火舞祈好運 龍岡米干節週末開跑

龍岡米干節將於25日開跑。（桃市府提供）

4/25潑水節洗淨厄運 5/1長街米干宴 5/2點燃篝火、圍火共舞

「二〇二六桃園龍岡米干節」將在忠貞新村文化園區、雲南文化公園、龍岡大操場舉辦，明（廿五）日率先登場的「潑水節」，將依循緬、泰「灑水祈福」傳統，邀來三寶寺高僧為民眾點水祈福，盼以水花洗淨厄運並帶來平安好運，加上熱鬧的文化踩街、藝文匯演，讓民眾在歡樂氣氛中，與親友互相祝福。

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獲觀光署「國際級特色活動」榮譽

市府觀光旅遊局長陳靜芳表示，龍岡米干節邁入第十六年，今年再度獲得交通部觀光署觀光雙年曆「國際級特色活動」榮譽，活動延續「水花火舞」主題，舉辦「潑水節」、「火把節」，並推出戶外大型舞台劇、眷村懷舊遊戲等，希望持續推廣滇緬泰多元文化、美食，並帶動當地商圈商機。

明、後天在忠貞新村文化園區與雲南文化公園「灑水祈福」，讓民眾迎接好運，還有限量韓國拉麵試吃；五月一日在忠貞新村文化園區舉辦長街米干宴，邀民眾品嘗美味米干美食，五月二日晚間點燃篝火，以「火把求吉」儀式搭配少數民族的打歌表演，邀民眾圍火共舞。

龍岡大操場 復刻眷村懷舊表演

龍岡大操場部分，陳靜芳說，將於活動主題日推出戶外舞台劇《美味當家》、「忠貞的‧那條街」等復刻眷村懷舊遊戲，《美味當家》表演橋段融入傳統年節習俗、在地生活，透過互動式表演設計、以龍岡最具代表性的「米干」為核心，帶大家穿越時光，回到六〇年代的眷村與市井生活，精彩可期。

交管、取締違停 搭接駁車參與

市警局為維護交通秩序與民眾活動空間，龍平路、忠貞路、中山路、貿東路等將實施分階段交通管制措施；交通警察大隊長林東星說，重要路段的路口與易壅塞路段，增派警力、義交人員指揮疏導，活動尖峰時段加強取締違規停車、併排停車、路口占用等影響交通順暢行為，建議民眾多利用大眾運輸工具或接駁車，可於中壢火車站搭乘桃園客運「112南」到忠貞站，再步行至會場，假日開車前往可停放在龍岡大操場，再搭乘免費接駁車到會場。

桃園龍岡米干節將於25日開跑，延續「水花火舞」主題，舉辦「潑水節」、「火把節」，與民眾同樂祈好運。（桃市府提供）

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