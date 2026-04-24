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    首頁 > 生活

    鹿港生態公園改造 63棵樹木將調整

    2026/04/24 05:30 記者劉曉欣／彰化報導
    綁上粉紅絲帶的樹木將進行移植，要跟鹿港生態公園說再見。 （記者劉曉欣攝）

    綁上粉紅絲帶的樹木將進行移植，要跟鹿港生態公園說再見。 （記者劉曉欣攝）

    彰化縣鹿港生態公園是在廿多年前斥資一億元打造而成，長期卻淪為「蚊子公園」，民眾卻發現如今樹木被繫上神祕的黃色、粉紅色與藍色絲帶，對此，彰化縣政府城市暨觀光發展處表示，四千五百萬元的共融公園工程即將動工，有六十三棵樹木將作調整，粉紅絲帶要移植到芳苑、藍色絲帶要搬到樹木銀行，黃色絲帶將依照遊具位置微調。

    斥資4500萬 打造共融公園

    城觀處指出，共融公園工程將使用生態公園的〇．七公頃面積，位置在鹿江中小學、第三消防大隊的正對面，根據調查結果，興建共融公園基地位址現有六十三棵樹，其中卅一棵樹綁上粉紅絲帶為椰子樹、木麻黃等適合沿海地區生存，將移植到芳苑；另外十棵綁上藍絲帶，將移植到樹木銀行；還有廿二棵綁上黃絲帶，則是於現址微調，配合遊具設計調整。

    城觀處表示，共融公園將趕在年底前完工，因為現場就有大樹，將可提供親子遮蔭。

    鹿港生態公園原本種樹五千棵，因過度密集而陸續移出近千棵 ，如今將再度移植四十一棵樹木打造共融遊具，希望翻身成為人氣公園。

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