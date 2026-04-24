台中開車族兼用公共運輸 僅32.7％

台中市議員施志昌（右）與林祈烽質疑大眾運輸兼用比六都倒數，市民已對台中交通投下「不信任票」。（記者蘇孟娟攝）

台中市年砸廿、卅億補助公車，另稱「YouBike站點全國最多」，但市議員施志昌及林祈烽指出，根據交通部統計去年「自小客車使用者兼用公共運輸工具」比例僅為卅二．七％，在六都中排名倒數第二，「雙十公車」與YouBike根本吸引不了開車族，市民已對台中交通投下「不信任票」；台中市交通局長葉昭甫指出，各區各有使用交通工具習慣不同，會持續檢討公車路網等。

施志昌指出，盧市府最愛標榜「雙十公車」政策與「YouBike站點全國最多」，但開車族兼用公共運輸工具比例卻在六都中排名倒數第二，盧市府「表面膨風」的大眾運輸政策，根本對開車族毫無吸引力。

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施志昌指出，葉昭甫曾以「公車乘客轉移至捷運與YouBike」的「替代論」來解釋公車運量下降，但兼用公共運輸比例並未增加，根本自相矛盾；公車頻繁減班、脫班、捷運路網未健全，甚至大甲、大安、外埔等海線地區既無捷運，也無法靠YouBike騎行長途通勤，公車又不便利下，只好被迫選擇騎車、開車，只有市府還在「自我感覺良好」。

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