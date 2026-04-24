營運近10月 台中海洋館遊客少4成

民進黨市議員王立任（左起）、黃守達、張玉嬿質疑海洋館的旅客開幕不到一年就近腰斬。（記者蘇金鳳攝）

去年平均每個月6.64萬人次 今年2月降為3.8萬人次

台中海洋館去年八月開始試營運，民進黨市議員黃守達、王立任及張玉嬿昨質疑，去年試營運後到年底，平均每個月遊客六．六四萬人次，到今年二月已降為三．八萬人次，減少四十二．八％，幾近腰斬，開幕至今停車位、CP值不夠，都遭到遊客質疑，要求觀旅局加強吸引力，勿淪無人參觀的海洋館；觀旅局長陳美秀表示，光去年試營運至年底就已提前達成全年三十萬人次的目標，目前廠商的營運收入都是正成長。

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觀旅局：去年至今 已達全年30萬人次

黃守達表示，台中海洋館興建多年，更花十三億元才完工，被定位為台中海線重要中部觀光景點，去年八月試營運，十月正式開幕，至今不到一年，遊客數已從平均一個月六．六四萬人次，到今年二月已降為三．八萬人次，每個月少了二．八萬人次，減少比例達四十二．八％，幾近腰斬。

他更直指，市府將海洋館視為海洋教育場館，更應重視展示內容與專業品質，近期便有日本網紅拍攝影片，友善指出海洋館水母飼育品質令人憂心，甚至名稱標示錯誤，應該改善。

王立任也指出，台中海洋館早在去年八月就已開幕，觀旅局卻拖到今年四月才開啟異業合作的相關運作，質疑是否是開幕後發現人潮不如預期，甚至是入館數腰斬，才後知後覺開始相關策劃；另外，他要求偏遠學校的教學合作，亦應該持續推動。

停車問題 將向港務局承租土地解決

陳美秀表示，台中海洋館自去年八月試開幕至年底，四個月累計入館人次已達三十三萬，提前超額達成全年三十萬人次的目標，目前廠商的營運收入都是正成長，附近的梧棲漁港也表示，每天的遊客都有增加；至於停車問題，將跟台中港務局承租土地，來解決停車問題。

台中海洋館有「開放式企鵝展示空間」。 （市府提供）

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