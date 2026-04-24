花了10.7億 台中中央公園地下停車場 3分之1仍無法使用

台中中央公園地下停車場地下三樓，目前封閉補強施工中。（林祈烽提供）

2018年啟用 地下3樓出現破損、滲漏水 自2022年封閉至今

台中市水湳經貿園區重大建設陸續啟用，停車位一位難求，市府斥資逾八．六億元興建中央公園地下停車場，啟用後問題頻傳，市議員林祈烽與施志昌質疑，地下三樓停車場自二〇二二年封閉，市府又花二．一億修繕補強，但四年過去，迄今仍無法恢復營運，市府前後砸十．七億蓋的停車場竟還有三分之一無法開放，「看得到停不到」淪大錢坑；台中市副市長黃國榮指出，修復工程目前進度達五成，會盡力趕工，目標年底完工。

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市府：修復工程已達5成 年底完工

水湳經貿園區重大建設包括台中綠美圖、台中國際會展中心陸續啟用，加上中央公園提供市民遊憩空間，周邊停車位常一位難求，但林祈烽指出，市府花八．六億興建中央公園地下停車場，提供地下三層共八一二席汽車停車位及五二二席機車停車位，但造價高昂的停車場二〇一八年啟用不到三年，二〇二一年即出現結構破損及滲漏水問題，地下三樓的停車場自二〇二二年被迫封閉。

林祈烽指出，市府又動用區段徵收基金二．一億元進行修復補強工程，去年三月開工以來進度緩慢，目前仍在進行基礎重建，距離完工還有一大段距離；他批評，地下三樓的停車場封閉近四年，台中市長盧秀燕年底都要卸任了，迄今仍不見開放啟用跡象，前後花了十．七億興建及補強的中央公園停車場竟只能開放三分之二，剩下的三分之一停車空間「看得到停不到」，嚴重影響停車供給量。

議員：相關設備閒置 重大建設淪錢坑

林祈烽斥，市府未能掌握施工品質，更缺乏有效監督與進度控管，連三分之一的空間補強工程也能延宕四年，任由相關設備閒置、浪費公帑，重大建設淪錢坑，盧秀燕的市政治理根本出了大問題。

黃國榮表示，中央公園地下停車場施工品質問題，建設局已提出訴訟求償，目前修復工程持續進行中，相關工程進度五成，符合預定進度並無落後，並朝今年年底完工為目標期程。

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