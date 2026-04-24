基隆中小學午餐 每週三「特餐」再升級

基隆市立中小學每逢週三推出特色料理，圖為基隆市長樂國小午餐韓式拌飯加豬排。（基隆市政府教育處提供）

基隆市政府宣布市立中小學營養午餐自今年八月卅一日（一一五學年度）起全面免費，基隆市長謝國樑強調，不只免費，更要提升品質與美味！教育處已規劃學校午餐在每週三「特餐日」主菜再升級，使用基隆在地新鮮食材或特色料理，打造「午星級」營養午餐。

基隆市政府教育處長徐嬿立表示，現行校園週三「特餐日」是由各校結合節慶、異國文化進行飲食教育，以增加學生用餐變化性與趣味性，惟每校作法繁簡不一；一一五學年度起學校免費營養午餐政策，市府強調餐點品質的實質升級，進一步評估導入「套餐化設計」概念，優化提升每週三特餐日的餐食內容，新增一道主菜級菜色，如烤雞腿、滷雞翅、炸豬排或綜合滷味，使整體餐食由過往的單點式組合，轉為具備主食、蛋白質與配菜完整套餐型態。

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教育處體育保健科長吳蓓郁補充，過去學校一週有四天以飯食為主，要計算熱量和青菜等健康營養均衡攝取，每週僅有一天是特餐日的餐食變化，讓學生可以體驗跟開心吃飯。

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