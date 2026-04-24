《首季通車跳票》捷運信義線東延段 最快6月底通車

新通車區段 規劃試營運期間免費搭1個月

串接台北捷運淡水信義線象山站尾軌的「信義線東延段」，二〇一六年動土，預計完工時間從柯市府起一延再延，蔣市府目標今年第一季通車但跳票。捷運工程局長鄭德發昨指出，信義線東延段最快六月底通車；在地議員張文潔說，施工期間常接獲民眾詢問交通黑暗期何時結束，確實掌握工期進度是施政能力的重要指標。議員李明賢也關切試營運期間優惠措施，台北捷運公司總經理黃清信回應，目前擬朝新通車區段免費搭乘一個月方向規劃，細節討論中。

全長1.4公里 站名廣慈／奉天宮站

信義線東延段全長一．四公里，起自象山站尾軌並沿信義路六段、福德街、中坡南路至玉成公園止，於福德街廣慈博愛園區前設置「廣慈／奉天宮站」。外界一直以為象山站是捷運紅線的起點，實際上車站代碼「R01」的「廣慈／奉天宮站」才是。開挖深度近地下十層、站體規模為一般高運量標準站的兩倍，還須克服複雜的地質條件，堪稱「捷運史上最困難的工程」。據了解，跳票與捷運機電工程工班稀缺、人才難覓有關，即便加緊趕工依然無法趕上原訂目標。

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開挖10層 為捷運史上最困難工程

鄭德發表示，交通局預計五月十日召開信義線東延段初勘委員會，決定初勘日期，從初勘到交通部履勘、宣布通車，大約間隔一個月，因此最快六月底通車。截至三月底進度達九〇．六三％，「廣慈／奉天宮站」站體大致完成，道路復舊等作業尚需一年，但不影響通車。

張文潔︰掌握進度是施政能力指標

張文潔指出，因服務處就在工區內，其實整體交通受到很大的影響，也常被附近居民詢問「交通黑暗期何時能夠度過、順利通車」，重大建設工程政府應該要能掌握廠商如期施工、完工通車期程，不僅是涉及行政誠信，也是外界檢視蔣市府施政能力的重要指標。

身兼交通委員會第一召集人的李明賢另於會中問到，新通車區段試營運優惠方案，黃清信回應，北捷配合市府政策，目前擬朝免費搭乘一個月方向規劃，例如原本坐到「廣慈／奉天宮站」要多五元，優惠期間出站時以前一站費率計算，細節仍在討論中。

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