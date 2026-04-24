北市人口流失快 民政局︰每月少1、 2個里

台北市民政局長陳永德昨到議會民政委員會工作報告，會中議員秦慧珠、陳賢蔚、簡舒培、洪婉臻、王孝維等人，皆關注台北市人口下跌、年輕人結婚、生育率下降議題，認為台北要留住人口，解決居住問題很重要。陳永德坦言，台北市十年已少掉一個大安區，根據每個月底統計資料，「少的話都是七、八百人，多的話有七、八千人，每個月都可以少一、兩個里」。

秦慧珠：領完生育金就搬走 根本打水漂

秦慧珠指出，民政局發放生育獎勵金，希望能吸引民眾入籍台北市，不過她發現有不少的民眾補助領完就搬走了，兩年內搬走的人高達八成，因為生育補助比其他縣市高，而育兒津貼跟其他縣市差不多，沒有理由一定要留在台北市居住，年輕人買不起房子，因此生完就走，根本就是打水漂。

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簡舒培指出，新北市今年也把生育獎金提高到四萬元，因此連這種短暫的人口紅利都不會再有，回到根本問題「為什麼台北市留不住人？」最重要原因就是「台北居大不易」，如果結婚後生活品質無法提升，甚至變得更辛苦，那很多人自然選擇單身。

簡舒培：給補助無法讓人願意結婚、生養

假設市府依然用舊思維，例如提高補助或辦團體婚禮，已經無法影響年輕人的決定，發錢很簡單，但花再多錢也不會解決問題，即使給再多補助，也無法讓人願意結婚生養。

陳永德也表示，人口政策不只是民政局負責的少子化議題，還有育兒支持、長者照顧，都是整體人口政策的一環。

目前台北市府也成立跨局處的人口政策小組，由市長蔣萬安親自主持，每三個月召開一次會議，目前共分為三大面向︰長青樂活、好生助養以及少子女化，希望制定各項指標、KPI的制定，每季再來檢討。

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