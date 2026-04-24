北士科開發率僅43％ 3土地招商掛零

北市府與輝達簽約期限，在二〇二九年三月十二日前動工即可，議員指「太慢了」。圖為T17、T18土地。（資料照）

議員指與輝達簽約3年內動工「太慢」 產發局長︰不會3年才開工

國民黨籍議員秦慧珠昨指出，北士科至今開發率僅四十三％，且輝達簽約的期限是在二〇二九年三月十二日前動工即可，若等到二〇二九年才動工「太慢了」，等蓋好「蔣萬安第二任已經做完」，且另外三塊公有地T3、T4、T12，蔣萬安上任至今招商零完成；產業發展局長陳俊安表示，輝達不會等到三年才開工，T3、T4、T12會在下半年重啟招商。

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陳俊安︰3公有地 下半年重啟招商

蔣萬安呼應國民黨新北市長參選人李四川興建蘆社大橋，讓新北市民到輝達上班，也讓北士科跟鴻海所在的土城連成AI產業聚落。

不過，秦慧珠昨在財建部門質詢指出，根據她向市府索資的回覆，輝達只要在三年內動工即可，合約規範二〇二九年三月十二日前動工，「太慢了！」屆時再蓋個兩年，完工時「蔣萬安第二任已經做完」，市府應該積極成立專案小組督導、協助。

輝達總部規劃案 尚未送都審會

陳俊安表示，合約有提到「取得用地後五年內要完成興建」，所以不會在三年之後才開工，市府跟輝達都有保持聯繫。

市府今年二月十一日宣布與輝達完成地上權簽約，也提到希望黃仁勳六月來台出席「Computex Taipei」時能動工，動工後預計三年可完工；但輝達的總部規劃設計需要通過都市設計審議委員會審議，取得建照才能開工，以目前規劃案尚未送都審會，六月幾乎不可能動工。

秦慧珠︰私有地閒置 市府應整合

秦慧珠提到，市府在北士科的五塊地，前台北市長柯文哲自二〇二一年開始有T16與T17、T18共兩筆土地招標出去，剩下的T3、T4、T12三筆，蔣萬安上任三年，招商進度零；北士科至今開發進度僅四十三％，「實在太慢了」，很多私有地閒置，市府應整合，媒合科技業者進駐。

地政局指出，四十三％的開發進度是指已經拿到使用執照的部分，興建中的金仁寶T16及T17、T18都不算；T12在輝達進駐前曾做過兩次設定地上權招商都流標，後來因做為輝達落腳北士科的替代備案而暫停招商。目前正在朝AI產業鏈的招商方向調整中，預計下半年重啟招商。產發局也有建置科專區平台，媒合私地主與廠商。

北士科三塊公有地T3、T4、T12，市長蔣萬安上任至今招商零完成。圖為T12土地。 （記者鹿俊為攝）

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