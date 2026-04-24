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    首頁 > 生活

    新美館週年慶 停車場滿場管制、開接駁車

    2026/04/24 05:30 記者黃子暘、黃政嘉／新北報導

    新北市美術館（簡稱新美館）將於四月廿五日、廿六日舉行開幕一週年慶祝活動，規劃演唱會、市集、煙火及無人機展演。交通局表示，美術館周邊停車場與停車位有限，將實施滿場管制，禁止佔用車道排隊，呼籲民眾搭乘台鐵等大眾運輸工具前往。

    交通局交通安全科長李友欽說，活動期間將加開接駁專車，由永寧轉運站往返美術館，永寧轉運站十五點發車至廿點，美術館十六點發車至廿一點半，民眾也可搭捷運板南線，在捷運永寧站一號出口轉乘九一七路線公車，三峽地區的民眾可搭乘九八一路線公車抵達美術館，活動期間各條公車路線及台鐵都會視客況機動加密班次。

    李友欽指出，活動期間另規劃水資源中心為機車收費停車場，有三百格機車停車格位。

    新北市安坑計程車司機服務中心昨天正式啟用，位在新店區安康路、安一路口南側橋下，繼溪南、中山橋下及重新橋下之後，新北市第四處服務據點，提供十六格停車位，並設有室內休息空間，提供飲水、如廁等，開放時間為上午九點至下午五點，讓運將在工作之餘，有個安心停靠、休息的地方，進一步提升整體營運服務品質。

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