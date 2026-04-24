淡江大橋機車道救援 擬設活動柵欄

淡江大橋機車道事故緊急救援，公路局目前規劃利用橋面人行、自行車道空間做活動式柵欄，將在通車前做到位。（記者黃政嘉攝）

寬度僅2.5公尺 若事故恐大塞 公路局規劃從人行、自行車道空間救援 通車前做到位

新北淡江大橋即將於五月通車，外界熱議機車道寬度與救援狀況，交通部次長陳彥伯與公路局長林福山昨重申機車道設計符設計規範，至於事故救援目前規劃利用人行、自行車道空間做活動式柵欄，將在通車前做到位，至於機車道能否調整？林福山表示，將觀察交通量的發展，再研究相關軟、硬體調整手段。

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因應緊急事故 模擬28種情境進行演練

立法院交通委員會昨與交通部公路局、新北市府等相關單位考察淡江大橋建設，公路局北區公路新建工程分局指出，大橋主線機車道橫斷面寬二．五公尺符合《公路路線設計規範》；橋梁管理中心發現或接獲事故通報，立即啟動橫向聯繫、交維、救護及拖吊機制，救護採二階段併行，人員以人行、自行車道空間進行救援，事故車輛由主線車道進場拖吊排除。

民代建議開缺口、設置交通可變訊息標誌

新北市議員陳家琪、鄭宇恩關心機車道是否可能開缺口作快速救護、當風速過大，是否禁行機車？

林福山指出，本來就有考量在靠近人行道、單車道的空間做活動式柵欄，目前在規劃，通車前做到位。因應緊急事故有模擬廿八種情境，後續會持續檢討、定期演練；其實五楊高架高速公路也有風速標準，相關風速若確實影響到行車安全，不只機車可能連汽車也會考量。

立委洪孟楷另要求公路局在淡水、八里兩端上橋前的地段，一定要有CMS（交通可變訊息標誌），讓民眾隨時掌握橋上交通。

除了淡江大橋即將通車，淡水河北側沿河平面道路（淡北道路）工程也在推動中，工務局長馮兆麟日前往視察中正東路地下道管冪段施工情形及地盤改良作業。馮兆麟說，淡北道路工程鄰近捷運與既有道路，中正東路地下道工程在捷運軌道下方施工，目前工程進入關鍵階段，工務局將強化各項監測與風險控管機制。

新建工程處長簡必琦指出，中正東路地下道工程上方是捷運軌道，現階段採水平方向地盤改良工法，提升地層穩定性，降低後續推管施工可能造成的沉陷，工區周邊已設置廿四小時即時監測點，掌握地層變化與沉陷量，盼以數據分析、預警系統降低潛在風險。

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