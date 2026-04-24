花蓮慈院導入AI輔助 診斷速度提升58%

花蓮南北縱長一百四十公里，山岳占了近九成面積，地理屏障是偏鄉醫療最大挑戰，花蓮慈濟醫院（簡稱花蓮慈院）指出，過去偏鄉婦女做完乳癌篩檢、疑似肺結核患者檢查等，需要耗費許多時間，該院導入AI輔助系統，醫師的診斷速度提升了五十八％，搭配智慧APP的自主排程服務，用科技填補地理缺口，讓醫療不再受限於山海阻隔。

花蓮慈院昨指出，為翻轉東部偏鄉醫療資源分佈不均的困境，健保署積極推動「東區全人轉型」計畫，日前邀請健保署東區業務組，花蓮、台東兩地衛生局、衛生所及醫療院所共同參與系列課程訓練，為東部困境「量身訂做」智慧醫療。

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花蓮慈院表示，過去偏鄉婦女做完乳癌篩檢，往往要等上兩週才能拿到報告；疑似肺結核患者從篩檢到通知留痰，也需耗費五到七天；導入AI輔助系統，乳癌篩檢風險僅需卅分鐘即可獲得回饋，肺結核篩檢更縮短至十分鐘內現場確認，讓病灶無所遁形。

花蓮慈院醫事室張菁育主任強調，透過在地醫院與適合廠商自主開發模型能找出最省成本、最省時間的流程。引導醫護人員利用AI處理繁瑣的初步篩選與流程管理，讓專業人力提供人性化且深度的醫療照顧。

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