雲林特偏學校草嶺國小 教師宿舍動土

雲林縣草嶺生態地質國小教師宿舍興建工程昨天動土，全校師生及村民開心祝福，總經費四七四六萬元由縣府自籌，預計明年三月完工啟用。縣長張麗善及古坑鄉長林慧如說，期盼有宿舍後，老師們都能愛上草嶺，「想來也願意留下」。

盼讓老師安心教學 願意留下來

草嶺國小位處古坑草嶺村，為雲林縣特偏學校，現址校舍二〇一四年新建啟用，因舊校舍在二〇〇八年辛樂克風災土石滑動，經鑑定地質不穩，考量師生安全，縣府爭取在現址興建新校舍，獨特的地質景觀與美感校園，在雲海季時被譽為「天空之城」。

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草嶺國小新校區沒有教師宿舍，加上位處偏遠、交通不便，縣府教育處指出，為讓老師能安心教學，雖然中央及縣府分別補助教職員租屋費用及交通津貼，仍無法徹底解決問題，因而決定自籌經費興建教師宿舍。

草嶺國小校長林杰炘表示，教師宿舍規劃十五間房間，可容納十九名教職員，完工後可提供現代化、安全且功能完備的生活空間，徹底解決教師因山區居住不便而產生的困擾。

林慧如說，教師宿舍是草嶺國小美麗校園最後一哩路，期待以後能成為校長與教師心中任教的首選。

張麗善指出，草嶺國小宿舍興建工程經過五次流標，經在地子弟投標才順利決標，期待工期能如期如質完工，這不只是一棟宿舍，更要讓教職員有家的感覺，進而吸引老師願意上來、留下來，提升草嶺整體的教育品質，縮短城鄉差距。

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