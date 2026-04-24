涉台鐵新左營站男廁偷拍 高鐵員工交保

台鐵新左營站驚傳男廁偷拍疑案，橋頭地檢署指揮警方，前往高鐵員工鍾姓嫌犯住處搜索，查扣電腦、手機等證物，初估受害旅客高達數百人甚至上千人，昨天傳喚鍾男到案，訊後以十萬元交保。

去年三月即偷拍 恐上千人受害

高鐵左營站與台鐵新左營站共站，每天進出乘客逾萬人。檢警調查，去年十二月廿二日，清潔人員在台鐵新左營站男廁打掃，發現小便斗遭人裝置微型攝影機，鐵路警察局高雄分局接獲通報後，報請橋頭地檢署檢察官陳俐吟指揮偵辦。

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辦案人員過濾進出男廁的旅客、站務人員和清潔人員後，赫然發現高鐵鍾姓員工涉案，且可能從去年三月即開始偷拍，檢警今年四月十四日持搜索票，前往他位於左營住處搜索，查扣電腦、手機等證物，帶回擴大清查。

台鐵表示，發生這起事件後立即啟動改善機制，首先是值班站長每天巡檢，其次是清潔人員每天進行反針孔偵測、每週一次全面加強偵測，加強保障乘客安全及隱私。

台灣高鐵公司表示，案件為涉嫌員工的個人行為，事發地點雖非高鐵車站範圍內，已在第一時間偵測高鐵場站範圍內的更衣室、員工廁所，並無發現異狀，並持續注意案件偵查結果。

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