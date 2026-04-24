為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    涉台鐵新左營站男廁偷拍 高鐵員工交保

    2026/04/24 05:30 記者鮑建信、洪定宏、王榮祥／高雄報導

    台鐵新左營站驚傳男廁偷拍疑案，橋頭地檢署指揮警方，前往高鐵員工鍾姓嫌犯住處搜索，查扣電腦、手機等證物，初估受害旅客高達數百人甚至上千人，昨天傳喚鍾男到案，訊後以十萬元交保。

    去年三月即偷拍 恐上千人受害

    高鐵左營站與台鐵新左營站共站，每天進出乘客逾萬人。檢警調查，去年十二月廿二日，清潔人員在台鐵新左營站男廁打掃，發現小便斗遭人裝置微型攝影機，鐵路警察局高雄分局接獲通報後，報請橋頭地檢署檢察官陳俐吟指揮偵辦。

    辦案人員過濾進出男廁的旅客、站務人員和清潔人員後，赫然發現高鐵鍾姓員工涉案，且可能從去年三月即開始偷拍，檢警今年四月十四日持搜索票，前往他位於左營住處搜索，查扣電腦、手機等證物，帶回擴大清查。

    台鐵表示，發生這起事件後立即啟動改善機制，首先是值班站長每天巡檢，其次是清潔人員每天進行反針孔偵測、每週一次全面加強偵測，加強保障乘客安全及隱私。

    台灣高鐵公司表示，案件為涉嫌員工的個人行為，事發地點雖非高鐵車站範圍內，已在第一時間偵測高鐵場站範圍內的更衣室、員工廁所，並無發現異狀，並持續注意案件偵查結果。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播