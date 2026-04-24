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    首頁 > 生活

    法國生活節在高雄 5/22首度移師衛武營

    2026/04/24 05:30 記者王榮祥／高雄報導

    二〇二六法國生活節在高雄，五月廿二日起連三天在高雄衛武營舉行，高雄市長陳其邁表示，這次規模更大、活動更多，絕對讓大家感受最道地的法式氛圍。

    法國生活節在高雄今年以「巴黎香榭．交響之夜」為主題，五月廿二日至廿四日盛大登場，陳其邁與法國在台協會主任龍燁為此再度合體拍片宣傳，並揭露今年全新亮點從經典法式午茶到熱血足球，還邀請法國廣播愛樂交響樂團與NSO國家交響樂團演出，三天期間將連播十四部法國經典電影，搭配法式品牌市集，讓大家充分享受浪漫的法式氛圍。

    陳其邁表示，近三年來透過法國生活節，讓法式文化融入高雄城市，過去兩年均吸引逾十萬人響應，本屆首度移師衛武營，希望讓世界看見高雄的強大活力。

    3天活動 可聆賞交響樂逛法式市集

    龍燁指出，第三屆法國生活節將帶來文化、美食、教育與體育等多元活動，無論大人小孩，都能找到屬於自己的精彩。

    高市府行國處長張硯卿說，今年由高市府、法國在台協會與台灣法國人協會三方共同主辦，盼透過多元互動，讓南台灣民眾在日常中擁抱國際文化。

    活動期間，衛武營也迎來國際音樂盛事，五月廿三日指揮名家梵志登（Jaap van Zweden）、鋼琴家康特洛夫（Alexandre Kantorow）將攜手世界頂尖的「法國廣播愛樂樂團」於衛武營演出。

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