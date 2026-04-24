高雄公立國中小營養午餐 落實吃在地

高雄市公立國中小營養午餐將自八月底起全面使用在地水果與漁獲。（記者陳文嬋攝）

陳其邁宣布115學年度起 全面使用高雄生產水果及漁獲 擴大照顧農漁民

高雄市長陳其邁昨宣布公立國中、小學營養午餐，自一一五學年度起全面免費外，還加碼全面使用在地的水果與漁獲，且食材必須符合「三章一Q」標章規範，擴大照顧高雄農漁民，全市有十九萬名學生受惠，吃得更有保障，將於今年八月底上路。

請繼續往下閱讀...

須符合「三章一Q」規範

慶祝農民節，陳其邁昨天出席高雄市農會舉辦農民節大會致詞表示，今年新政策國中小營養午餐全面免費，他規定一定要吃高雄的水果及魚，不能吃外縣市的水果及魚，因為高雄水果最好吃，且一至十二月都有水果，不怕水果不夠。

陳其邁說，高雄漁獲豐富，包括虱目魚、石斑等，農漁產品綽綽有餘，但是蔬菜產量目前還沒辦法滿足所有學校的營養午餐。

各校自行採購 上傳登錄

高雄有公立三三三所國中、小學，學生總人數約十九萬人，現行營養午餐每週吃二次餐後水果，漁獲使用量由各校自訂，食材規範只要使用國產且符合「三章一Q」標章，各校即可自行採購使用，並上傳教育部食材登錄平台。

市府已編列經費二十五．六億元，將於八月三十一日開學起，除公立國中、小學營養午餐免費，全面使用高雄產的水果與漁獲，將盡快訂定營養午餐實施計畫，不僅食材必須符合「三章一Q」標章，還要規範廠商使用高雄在地食材，要求學校依規定執行。「三章一Q」產品均可追溯至生產或製造者，確保產品來源及消費者權益。

藉採購合約 管控食材來源

市府將透過營養午餐採購合約，要求廠商使用高雄食材，並管控來源、加強稽查，若遇食材供應不足，農業局將協助教育局媒合適合的農民團體或農戶，以穩定供應來源，市府以「吃在地、食當季」實際行動，擴大照顧在地農漁民。

高雄市慶祝農民節，陳其邁宣布公立國中小營養午餐全面使用高雄水果與漁獲。（記者陳文嬋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法