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    首頁 > 生活

    「扶輪之子」助學金 嘉惠屏東滿州國中8學子

    2026/04/24 05:30 記者蔡宗憲／屏東報導
    恆春扶輪社攜手高雄拾穗扶輪社送愛滿州助「扶輪之子」。（記者蔡宗憲攝）

    恆春扶輪社攜手高雄拾穗扶輪社送愛滿州助「扶輪之子」。（記者蔡宗憲攝）

    恆春半島偏鄉教育資源相對匱乏，為扶助清寒學子，恆春扶輪社昨日協同高雄拾穗扶輪社，前往滿州國中舉辦「扶輪之子」助學金頒贈儀式。此次共有八名學子受惠，每人獲贈一萬兩千元助學金，現場民謠冠軍學生潘宥任以月琴即興彈唱自編歌謠致謝，真摯情感令在場人士動容。

    這場「逆風飛翔，翻轉未來」授獎典禮，源於恆春扶輪之子主委詹吉村與滿州國中校長于福豪的多年情誼。得知校內多位學生雖成績優異卻家境艱困，亟需社會資源挹注，詹吉村隨即號召社友響應，總計提供八個名額。

    為確保資源落實，扶輪社友更深入部落進行實地家訪，關心學生的生活現況。針對部分家中缺乏基本學習設備的學子，社友也主動購置電腦送至家中，希望藉此縮減數位落差。

    活動現場，甫獲恆春民謠大賽衛冕冠軍的潘宥任，額外獲贈恆春民謠傳藝師董娘加碼的萬元助學金。他在淚光中抱起月琴，現場彈唱滿州民謠古調，將滿心感激融入悠揚琴聲中，成為全場最溫馨的焦點。

    校長于福豪強調，這份暖流對偏鄉學子而言，是翻轉未來的關鍵力量；詹吉村則感性表示，計畫推動十五年來，已累計認養恆春半島一百三十六位「扶輪之子」，未來將持續串聯愛心，陪伴更多積極向上的孩子完成學業夢想。

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