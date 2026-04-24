屏東旅遊購GO節 百萬休旅車月月抽

「屏東旅遊購GO節」將起跑，觀光業者充滿期待。（記者羅欣貞攝）

5月至10月入住全縣合作旅宿 單筆消費1千元以上 即可獲一組抽獎序號

去年配合恆春建城一百五十週年，屏東縣政府首度推出「屏東旅遊購GO節」，主打「住宿就可抽獎」，創造了約六億元觀光產值，今年活動全面升級，範圍擴及全縣，五月一日至十月三十一日凡入住合作旅宿即可參加抽獎，最大獎是百萬休旅車CR︱V，月月抽出，共將送出六台，屏縣府歡迎全國旅客來屏東住，體驗南國風情與在地生活魅力。

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最大獎CR︱V 將送出六台

屏東縣政府表示，旅遊購GO節以「住宿」作為參與門檻，民眾於活動期間內，至屏東縣內參與活動的合法旅宿業者完成住宿，單筆消費金額滿新台幣一千元以上，就可獲一組抽獎序號，滿兩千元可獲得兩組，依此類推，透過明確的住宿與消費條件設計，鼓勵旅客延長停留時間，將觀光人潮有效轉化為實質住宿與在地消費。

「歡迎大家來屏東選擇合法旅宿，安心旅遊、開心中獎！」屏東縣長周春米表示，去年結合恆春建城一百五十週年，創造約六億元觀光產值，今年全面升級，擴大至全縣三十三鄉鎮市，期望旅客「不只來玩，更要留下來住」。

另有電動機車、黃金等多項好禮

交通旅遊處說明，今年祭出總價值逾一千四百萬元獎品，採月月抽獎，最大獎從去年的Honda HR︱V升級為今年的CR︱V，也因活動從五個月延長至六個月，總輛數也從五台增為六台，每月抽出一台，另有電動機車、黃金以及iPhone、iPad、電視等3C產品與家電等多項好禮。

屏縣府近年持續推動多項觀光活動，成功帶動旅遊屏東人潮，交旅處表示，活動除強化住宿誘因外，也串聯商圈及觀光場域，提升整體產業鏈效益，更將透過數位登錄機制累積旅遊數據，作為未來觀光政策優化的重要參考。

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