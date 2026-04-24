明知原料摻蘇丹紅還賣下游 亦鴻負責人起訴求重刑

去年喧騰一時的蘇丹紅案，桃檢偵結並起訴亦鴻企業吳姓負責人。圖為桃園市政府衛生局稽查人員封存亦鴻公司出問題原料及相關製品。 （資料照，桃園市衛生局提供）

衛福部食藥署去年月十月間抽檢市售化妝品，發現含有對人體有害的「蘇丹紅」原料，桃園地檢署主動簽分偵辦後，查獲「亦鴻企業」公司代理新加坡Campo Research公司紅色化粧品原料，在檢驗確定原料含「蘇丹紅」色素後，仍販賣給下游不知情業者製作化妝品銷售，檢察官偵結全案將亦鴻的吳姓負責人以詐欺罪嫌起訴。

檢方調查指出，奕鴻企業為新加坡Campo Research公司在台唯一代理商，進口其生產的化粧品原料，再出售給國內外的下游廠商，吳嫌於去年七月九日得知下游廠商將原料送驗，發現摻有「蘇丹色素」（俗稱蘇丹紅）成分，他於八月間將原料送弘光科技大學鑑定，八月廿八日檢驗報告出爐，確認原料樣品檢出「蘇丹三號」、「蘇丹四號」等成分，皆屬有害人體健康的工業用染料。

請繼續往下閱讀...

檢方認為，吳嫌明知所售的紅色複方原料的品質存有疑慮，仍不顧民眾衛生安全及其他廠商利益，隱瞞該原料曾檢出「蘇丹三號」、「蘇丹三號」等成分的資訊，仍出貨給下游廠商製作化粧品販售，引起社會大眾不安，且吳嫌於地檢署偵訊中仍否認犯行，犯後態度可議，建請法院予以從重量刑。

據悉，食藥署共查出十四家化粧品廠商使用亦鴻企業提供的「蘇丹紅」，但「不知者無罪」，因此桃園地檢署僅針對亦鴻的吳嫌追究其詐欺罪刑責。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法