為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    社工責任規範界定 衛福部：參考醫事人員

    2026/04/24 05:30 記者林志怡／台北報導
    剴剴案社工遭判刑二年，引起社工界反彈。 （資料照）

    剴剴案社工遭判刑二年，引起社工界反彈。 （資料照）

    剴剴案社工遭法院以當事社工「自願承擔保護義務等保證人地位」為由，以過失致死遭判刑二年，引起社工界反彈。衛福部昨邀集社工團體討論第一線實況，會後指出，未來將參考醫事人員責任規範原則，界定社工相關責任，可能推社工保險或成立基金，今將與法界討論保證人地位等見解。

    今與法界討論保證人地位

    衛福部長石崇良指出，社工與醫事人員都是救死扶傷的工作，僅以結果來反推過程不見得公平，過去醫事人員也深受醫療糾紛所苦，衛福部因此修訂醫療法，明定在「故意或違反醫療上必要之注意義務且逾越合理臨床專業裁量」的情況下，才要負擔民事或刑事責任，社工的個人責任認定應採取相同標準。

    規劃建立社工基金或保險

    衛福部次長呂建德指出，昨日與會團體也認同，應參考現行醫事人員責任規範原則，審慎界定社工專業裁量與法律責任，兼顧專業支持與公共利益，另衛福部規劃建立社工基金或保險機制，用以協助社工支付法律訴訟、損害賠償等費用，但相關財源、適用身份等都仍研議中。

    呂建德也提到，有多位社工提及，社安網業務擴張迅速，造成案量過度負荷、文書工作繁複，且第一線實務情境上也常出現「高責任、低權力」情況，衛福部會就此推動相關修法，賦予社工一定的法定公權力，接下來會規劃北中南東分區座談，蒐集第一線意見，強化政策回饋機制。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播