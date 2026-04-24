社工責任規範界定 衛福部：參考醫事人員

剴剴案社工遭判刑二年，引起社工界反彈。 （資料照）

剴剴案社工遭法院以當事社工「自願承擔保護義務等保證人地位」為由，以過失致死遭判刑二年，引起社工界反彈。衛福部昨邀集社工團體討論第一線實況，會後指出，未來將參考醫事人員責任規範原則，界定社工相關責任，可能推社工保險或成立基金，今將與法界討論保證人地位等見解。

今與法界討論保證人地位

衛福部長石崇良指出，社工與醫事人員都是救死扶傷的工作，僅以結果來反推過程不見得公平，過去醫事人員也深受醫療糾紛所苦，衛福部因此修訂醫療法，明定在「故意或違反醫療上必要之注意義務且逾越合理臨床專業裁量」的情況下，才要負擔民事或刑事責任，社工的個人責任認定應採取相同標準。

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規劃建立社工基金或保險

衛福部次長呂建德指出，昨日與會團體也認同，應參考現行醫事人員責任規範原則，審慎界定社工專業裁量與法律責任，兼顧專業支持與公共利益，另衛福部規劃建立社工基金或保險機制，用以協助社工支付法律訴訟、損害賠償等費用，但相關財源、適用身份等都仍研議中。

呂建德也提到，有多位社工提及，社安網業務擴張迅速，造成案量過度負荷、文書工作繁複，且第一線實務情境上也常出現「高責任、低權力」情況，衛福部會就此推動相關修法，賦予社工一定的法定公權力，接下來會規劃北中南東分區座談，蒐集第一線意見，強化政策回饋機制。

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