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    首頁 > 生活

    台大公衛學院最新研究／標示無糖手搖飲 逾半驗出糖份

    2026/04/24 05:30 記者楊綿傑／台北報導
    台大公衛學院食安所副教授羅宇軒（中）針對市售手搖飲進行成分檢測與消費行為分析，昨發表研究成果。（記者楊綿傑攝）

    台大公衛學院食安所副教授羅宇軒（中）針對市售手搖飲進行成分檢測與消費行為分析，昨發表研究成果。（記者楊綿傑攝）

    手搖飲已是國人生活中的重要部分，根據台大公衛學院發表最新研究指出，近九成手搖飲實際含糖量超過標示，只要一杯大杯半糖飲料，糖的攝取量就已逼近世界衛生組織（WHO）所公告的每日最高上限，若攝取過量，長期下來有第二型糖尿病及心血管疾病疑慮，呼籲應推動飲品標示更清楚的糖、甜味劑含量。

    半糖手搖飲 糖量逼近每日上限

    台大公衛學院食安所副教授羅宇軒表示，針對市售手搖飲進行成分檢測，發現標示無糖的樣本中，有五十五．六％仍可檢出糖分；另有八十五．六％實際測得總糖量高於標示數值，顯示飲品標示與實際成分存在明顯落差。

    羅宇軒表示，以一杯七〇〇毫升「半糖」飲品來說，平均總糖量就高達四十六．五公克，已非常接近WHO建議成人每日上限五十公克。若再加上三餐中的醬料、點心、甜點與加工食品，實際糖分攝取已超標。

    羅宇軒分析，這可能與原料本身含糖、配料添加、製程差異，或店家調製標準不一致有關。若僅依無糖、微糖、半糖等判斷攝取量，易低估真正喝下肚的糖分。另外發現，十八至卅九歲年輕族群、男性，以及體重過輕或過重者，透過手搖飲攝取的糖量普遍較高。

    多種手搖飲檢出人工甜味劑

    研究團隊亦從多種市售手搖飲檢出人工甜味劑成分，最常見的是蔗糖素與醋磺內酯鉀，其中以果茶類及含配料飲品檢出率較高，甚至有同時含兩種以上甜味劑的情況。WHO已不建議將人工甜味劑作為長期體重控制工具。

    羅宇軒強調，民眾應提高對糖分與甜味劑的認識，並減少飲用頻率、縮小容量、降低糖度、避免額外加料等，也呼籲推動現調飲品糖分標示優化、成分資訊透明化及健康風險溝通，讓消費者更清楚判斷。

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