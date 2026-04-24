英國通過世代禁菸／醫師倡無菸世代 石崇良：需與社會討論

英國通過「世代禁菸」，衛福部長石崇良表示，此一作法還需要社會討論。（記者王藝菘攝）

英國國會日前通過「菸草與電子煙法案」，禁止二〇〇九年元旦之後出生的人購買菸草產品。對於台灣未來是否跟進？衛福部長石崇良表示，此一作法還需要社會討論。醫師則認為，台灣應推「無菸世代」採全面禁菸，包括電子煙在內所有菸品。

針對英國通過「世代禁菸」，石崇良指出，菸是公認的致癌物，不論劑量，只要接觸就會有致癌風險，近年除了英國，紐西蘭等國也曾嘗試發布此類「世代禁菸」，但目前僅馬爾地夫成功延續政策，紐西蘭在二〇二三年政黨輪替後，很快就推翻相關法律規範，而台灣是否跟進此一做法，還需要社會討論。

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國健署指出，近年國際禁菸作法不同，我國現已透過「菸害防制法」全面禁止電子煙，並結合校園宣導、違規查緝、網路販售監測及戒治輔導等措施，持續從源頭與使用端降低風險，加強青少年保護；將蒐集各國推動禁菸經驗，並與社會各界充分溝通，審慎評估是否跟進。

國健署去年「國人吸菸行為調查結果」顯示，我國成年人吸菸率降至二〇二四年的十二．八％，但也發現男性吸菸率約由十八歲以後逐年齡攀升，女性吸菸率則在四十至四十九歲年齡層驟升。目前大專院校以下學校、多數室內公共場所已全面禁菸，成人的室內二手菸暴露率已大幅下降至二〇二四年的三・二％。

醫師建議電子煙也要納入

台大醫院家庭醫學部主治醫師郭斐然表示，「世代禁菸」有助阻斷年輕族群接觸傳統菸品的機會，降低未來吸菸人口。不過他也指出，英國該政策未將電子煙納入禁止範圍，代表新世代仍可合法取得電子煙，紐西蘭過去也未限制電子煙，皆與台灣現行全面禁止電子煙不同。

郭斐然指出，若要討論「無菸世代」，目標應是同時降低傳統菸、加熱菸、電子煙乃至尼古丁袋等新興產品接觸，實務仍要克服政策執行難度與社會接受度，並搭配教育宣導與戒菸資源，才能發揮長期效果。

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