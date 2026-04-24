穩運價 政院拍板補助計程車每輛6000元

行政院長卓榮泰昨在院會拍板，9萬輛合法登記計程車（不含純電動車）每輛最高補助6000元。（記者鍾麗華攝）

中東局勢影響油價，行政院長卓榮泰昨在院會拍板交通運輸補貼、民生物價凍漲及漁業支持三項新措施，針對九萬輛合法登記計程車每輛最高補貼六千元，另五月份民生用天然氣以及桶裝瓦斯也將凍漲，政府並啟動遠洋漁業「每船一二〇萬元至三五〇萬元的作業補助」或「八十萬元至二百萬元的靠港整補」，兩項方案提供業者擇一申請。

卓揆表示，目前國內石油仍維持安全存量，天然氣至六月也調度無虞，政府持續推動專案平穩機制，維持油價為亞鄰最低價。

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交通運輸部分，卓揆說，政府自五月廿日起，將推動計程車油價補貼專案，針對全國約九萬輛合法登記在籍的計程車，包括多元計程車在內，除純電車以外，每輛車補貼六千元，減輕運將朋友的負擔；未來也會視後續局勢發展，視需要再研議擴大補貼。

卓揆指出，公路客運、國內航空也將凍漲三個月，價差由政府補貼，不會轉嫁給消費者；國內海運客運船舶運送業的部分則將視長短程，提供業者補貼三個月的各項方案。

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