高雄白埔園區招商 公設今年中動工

白埔產業園區進駐完工後模擬圖。（經發局提供）

產業以半導體後段製程、AI為主 第3季將公布好消息

經濟部於今年三月核准白埔產業園區設置計畫，外傳台積電可能進駐；經發局則強調，園區公共設施預計今年中動工，招商將以半導體後段製程與AI產業為主，今年第三季會有好消息公告。

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台積電進白埔？ 市府︰目前集中於楠梓

白埔產業園區編定面積八十八．七公頃，其範圍為高雄市岡山區街尾崙段、清水段，及橋頭區德松段、芋林段等一三四筆土地。

台積電楠梓園區第一座二奈米晶圓廠試產結果穩定，第二座廠正進行製程參數調校與工程試投片，規畫今年第四季進入量產；第三座廠今年三月啟動設備進機；第四及第五座廠已於去年八月動工；第六座廠的用地變更已獲行政院核定。

議員方信淵昨於議會質詢指出，白埔園區是北高雄半導體S廊帶的重要一環，外傳台積電將進駐設置一奈米或一．四奈米廠，目前園區聯外主要仍仰賴省道，恐導致交通壅塞，要求加速六十米聯外道路規劃，並建議延伸至台十七線。

議員︰速建60米聯外道 延伸至台17線

經發局長廖泰翔表示，台積電目前在高雄先進製程規劃，主要集中於楠梓產業園區，第一至第六座廠區皆屬二奈米製程；白埔園區則仍在招商階段，預計今年第三季會有好消息對外公告。

廖泰翔強調，白埔園區的開發商已確定，公共設施預計今年中動工；招商部分從兩年前就已開始，持續與潛在廠商密集洽談，包含用地配置、水電需求及產業規劃，未來將以半導體後段製程及AI產業為主要方向，目標打造產業、居住與商業整合的示範園區，預計帶來約三千億元年產值、四五〇〇個就業機會。

高雄市長陳其邁則說，白埔園區目前招商順利，包括半導體及AI相關的國際大廠有意願投資，時機成熟會對外宣布。

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