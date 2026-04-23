核三廠種草護育紫斑蝶 架網防路殺

每年春夏之際，恆春半島迎來壯觀的紫斑蝶遷徙潮，被譽為「世界級自然奇觀」；過去大眾鮮少知曉，戒備森嚴的台電核三廠區，竟是蝴蝶的重要育嬰室，為了守護這群嬌客，核三廠與墾丁國家公園管理處（墾管處）合作，除了在廠內復育食草，更在公路交接處架設「防護網」，成功減少路殺風險，相關保育成果在南部展示館「蝶舞南境」特展亮相。

生態專家指出，核三廠區內因長年低度開發，小紫斑蝶幼蟲唯一的食草「盤龍木」生長繁茂，意外讓電廠成了紫斑蝶的重要繁殖基地，這群紫斑蝶在廠內羽化後，必須跨越台廿六線往外遷徙，卻也因此面臨嚴峻的「路殺」考驗。

請繼續往下閱讀...

為了不讓美麗的生命消逝在輪胎下，核三廠與墾管處簽署紫斑蝶保育合作備忘錄，在核三廠與台廿六線省道交接的熱點路段架設蝴蝶防護網，引導低飛的紫斑蝶抬升飛行高度，避開高速行駛的車輛，為蝶群築起一條安全通道。

為了讓大眾近距離感受這場生命奇旅，核三廠特別策劃「蝶舞南境」紫斑蝶特展，邀請到執導《消失的紫斑蝶》、長期記錄生態影像的詹家龍導演，提供珍貴的影像素材，民眾可透過鏡頭，細細品味小紫斑蝶、圓翅紫斑蝶、斯氏紫斑蝶與端紫斑蝶在南台灣翩翩起舞的美景。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法