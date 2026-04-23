南科屏東園區台積電供應鏈專區 6月動土

南科屏東園區加速建設中。（記者羅欣貞攝）

高鐵延伸屏東帶動半導體產業加速進駐，特定區內的南科屏東園區已吸引十家廠商規劃建廠，並由台積電統籌供應鏈專區，預計六月動土；行政院南部聯合服務中心昨與屏東縣政府、國科會南科管理局、屏東科技產業園區及交通部鐵道局等單位，共同說明「高鐵屏東車站特定區」建設與招商進度，強調將加速各項建設推進。

高鐵特定區內 多項建設進行

行政院南服中心執行長許乃文表示，高鐵屏東車站特定區將匯聚半導體供應鏈、雙鐵交通與人才培育，成為區域發展重要節點，透過整合高鐵屏東站和周邊建設，完善區域整體產業發展；特定區三〇七．一五公頃，其中南科屏東園區七十三．五一公頃，預計創造五千四百個就業機會、三百六十億元年產值，已有宇晨、聚和、華懋及安葆等指標企業投入。

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屏科實中 下學年新校舍上課

國科會南科管理局指出，屏東園區設有廿五．五公頃半導體供應鏈專區，供台積電統籌規劃使用，將引進半導體相關供應鏈廠商進駐，並以晶圓廠建設與設施為核心，將於六月動土。在人才培育方面，屏科實中已於前年八月招生，預計一一五學年師生可到第一期新校舍上課。

經濟部產業園區管理局表示，屏東科技產業園區擴區鎖定精密電子、塑膠製品、金屬加工及機械設備等策略性產業，預估帶動五十億元投資，創造年產值一百億元，提供七百九十個就業機會。

交通部鐵道局指出，高鐵延伸屏東計畫預計明年底完成環評，計畫核定後十一年通車營運，將與台鐵六塊厝新站串聯，納入高鐵一日生活圈，帶動區域發展。

1.5萬席位棒球場 明年底完工

屏東國際棒球場為全台首座鄰近高鐵站的國際級棒球場，預計二〇二七年底完工；屏東縣政府指出，球場規劃一．五萬席位，為屏東培育優秀球員提供完善基層訓練環境，未來將以承辦國際賽事為目標。

屏科實中工程進度超前。（記者羅欣貞攝）

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