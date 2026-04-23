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    首頁 > 生活

    等了14年 台東縣圖開幕

    2026/04/23 05:30 記者黃明堂／台東報導
    台東縣立圖書館昨天開幕。（記者黃明堂攝）

    台東縣立圖書館昨天開幕。（記者黃明堂攝）

    總投資八億餘元、歷經十四年規劃建設的台東縣立圖書館昨天舉行開幕儀式，縣長饒慶鈴說，這座融合閱讀、美學與自然環境的重大公共建設，將成為帶動城市文化建設的重要引擎。

    開幕活動由九天民俗技藝團帶來氣勢磅礴的開場表演，東商原舞社呈現在地藝術活力，藝術家馬力歐以沙畫藝術呈現圖書館興建歷程，縣長與來賓共同登上一本「大書」化身的帆船，寓意閱讀為起點，邁向未來的新航程。

    縣立圖書館新館建築體以「山嵐」為意象，將自然地景轉化為建築語彙，並連通原建築，打造與在地環境共生的明亮空間；室內裝修以「全齡共享」為理念，呈現親子閱讀區、青少年閱讀區、樂齡及報刊區及多媒體視聽區等多元場域。

    台東縣立圖書館新館建設從二〇一二年開始規劃設計，經歷四次競圖流標、十九次工程流標，終於在去年完成主體工程，並完成室內裝修後，於今年二月五日從自修區、親子閱讀區、青少年閱讀區、縱谷館藏區、探索館逐區開放試營運。

    文化處表示，未來將以縣立圖書館為核心串聯各鄉鎮資源，推動數位閱讀、行動服務與文化推廣，讓圖書館成為連結在地文化與國際視野的重要台。

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