嘉市蘭潭後山步道整修 5月底完工

嘉義市府進行蘭潭後山步道邊坡崩塌整治及既有橋梁修復工程。（嘉義市府提供）

嘉義市蘭潭風景區是知名景點，受二〇二四年七月凱米颱風影響，蘭潭後山步道大規模崩塌，市府進行邊坡崩塌整治及既有橋梁修復，去年七月又因丹娜絲颱風及連日降雨影響，導致崩塌範圍擴大，經重新復工、變更設計，目前工程持續進行，預計五月底完工。

市府觀光新聞處長鄭雅文表示，蘭潭後山步道一．二公里至一．三公里路段因凱米颱風導致上邊坡大規模崩塌，崩塌面積約二五〇〇平方公尺，既有高架步道基礎嚴重毀損，已無法使用，市府於二〇二四年八月完成封閉管制及公告措施，進行邊坡穩定及步道重建，包含設置土石籠護岸、植生掛網及縱橫向排水設施，強化邊坡穩定與排水功能，降低後續災損風險。

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受風災及降雨影響，工程去年七月至十月停工，但復工後開挖發現崩塌的鬆軟邊坡範圍擴大，經變更設計調整擋土設施長度及橋梁基礎配置，目前工程進度約六十五％，完工後提升步道安全性與環境韌性，提供安全友善的休憩空間。

為提升蘭潭風景區休憩品質，市府推動蘭潭休憩環境整備工程，去年優化好漢坡步道，強化防滑，提升安全性，並設置裝置藝術增加休憩亮點，已完工開放使用；今年重新設計及更新導覽圖，增加使用便利性，並規劃導入低眩光及分區照明設計，辦理光環境改善工程等。

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