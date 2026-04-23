斗六秀120道手路菜 飽含生命故事

斗六市公所昨天舉辦社區手路菜成果發表會，共計展示全市廿二個社區超過一二〇道手路菜。（記者黃淑莉攝）

斗六市公所昨天舉辦社區手路菜成果發表會，共計展示全市廿二個社區超過一二〇道手路菜，市長林聖爵指出，菜色中結合社區農特產及人文歷史，每一道都是有「生命故事」的菜，未來將結合旅遊行程與遊客分享社區的好味道，希望帶動地方產業及觀光發展。

昨天發表會各社區展示最具代表的料理，江厝社區以話劇方式展演社區族群融合的手路菜，講到感動處語帶哽咽，最後由林聖爵與各社區代表逐一上菜。

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林聖爵表示，斗六每個社區各有特色，有專長照護、生態，也有專長手工藝、藝術文化，透過社區手路菜方式展現地方在地農特產及人文，社區居民在討論菜色、製做過程，進一步認識地方文化、農特產，也讓長輩分享早年地方生活情景，深化地方認同與凝聚力量，展現社區活力、特色。

公所社會課長張月秋說，在菜色討論過程，社區長輩會分享早期生活情景以及在地的共同記憶，說到感動處忍不住落淚，廿二個社區一二〇道手路菜，像番薯籤飯、瓜仔條、鼠麴粿、茄冬燻雞、火龍果炒飯等，每一道都是有「生命故事」的菜。

張月秋說，手路菜計畫只是起點，未來還會結合在地特定節慶、食農教育活動，串聯二至三個社區，推出半日、一日遊或二日遊程，讓遊客走進各社區，認識在地文化、農特產，感受在地的人情味。

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