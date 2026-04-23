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    首頁 > 生活

    智慧警示護行人過馬路 台南試辦

    2026/04/23 05:30 記者洪瑞琴／台南報導
    台南試辦導入智慧化警示系統，即時偵測行人動態，系統會自動在地面投射醒目圖樣或標語。（南市交通局提供）

    台南試辦導入智慧化警示系統，即時偵測行人動態，系統會自動在地面投射醒目圖樣或標語。（南市交通局提供）

    為改善行人路權並提升路口交通安全，南市交通局近期於歸仁區二處，以及安平區、鹽水區各一處路口，導入智慧化警示系統，透過資通訊設備即時偵測行人動態，並結合警示燈號、電子看板與聲光提示，提醒駕駛與行人相互注意，降低交通衝突風險。

    交通局指出，試辦不僅導入智慧偵測，也同步優化既有行人穿越線設計，在斑馬線兩側增設鮮明紅色燈光線條，清楚框示安全通行範圍，提醒行人勿偏離動線，同時對來車形成強烈視覺警示，特別是在夜間或天候不佳、視線受限時，發光設計能有效提升路口辨識度，讓駕駛及早減速禮讓。

    其中，地面投影警示系統更是一大亮點，當行人接近或進入路口時，系統會自動在地面投射醒目圖樣或標語，提供即時提醒，吸引不少用路人關注。交通局表示，直觀式警示有助提升駕駛警覺性，補足傳統標誌與標線在複雜路口環境中的不足。

    交通局管制科長劉昆和表示，目前計畫仍在試辦階段，正進行軟硬體整合測試與參數調整，未來將依據事故改善情形、用路人行為改變及民眾回饋等面向進行整體評估，作為是否擴大推動的重要依據。

    斑馬線兩側增設鮮明紅色燈光線條，框示安全通行範圍。 （南市交通局提供）

    斑馬線兩側增設鮮明紅色燈光線條，框示安全通行範圍。 （南市交通局提供）

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