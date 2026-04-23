南市列管樹338株 麻豆百年老榕搶救成功

在傑出校友的經費支持下，出動大型吊車作業，將倒伏的老榕樹扶正。 （南市農業局提供）

市府農業局昨天公布列管樹木最新數據三三八株，其中麻豆區安業國小的老榕樹，移植迄今已逾一〇六歲，去年在丹娜絲颱風強襲下倒伏，市府與校方結合民間資源展開搶救大作戰，復健狀況良好，枝頭上再見綠意，展現新生機，被視為公私協力成功搶救的範例，展現文化古都也珍愛綠色資產。

安業國小倒樹扶正 枝頭見綠意

南市農業局森林及自然保育科長朱健明表示，老榕是日治時期從外地移植，為安業國小師生以及附近居民的共同情感記憶，在各界護持下，未被颱風擊倒，看到其堅韌生命力，且回首搶救過程點滴，全市列管樹木差點少一株，相當難忘。

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朱健明提到，老榕為編號一六八的列管樹木，雖然倒伏，主幹中空腐朽，但根系與枝葉仍健康，評估存活機率極高，展開搶救，師生持續灑水保濕，因體積龐然，並在傑出校友李茂盛經費協助下，出動更大型吊車作業，順利扶正。

每年健檢、修剪、防治病蟲害

南市目前列管樹木中，四十七株依《森林法》公告為受保護樹木，另二九一株則是《台南市珍貴樹木保護自治條例》的珍貴樹木；農業局表示，每年都進行健康檢查，並依生長狀況展開棲地改善、修剪、病蟲害防治，以及支架拉撐等維護措施。

若檢測評估為高風險老樹，會按照專家建議適當處置，降低倒伏或枝條折斷的發生；朱健明指出，未經許可砍伐、移植、修剪或破壞受保護樹木，處十二萬元以上、六十萬元以下罰鍰；珍貴樹木則是處三萬元以上、十萬元以下罰鍰，有明確的法令規範。

市府出專書「樹說台南400」與繪本

此外，市府也透過制度的建立與教育的推廣，扎根環境永續，包括出版專書《樹說台南四〇〇》、繪本《小樹苗找找家》教育推廣與扎根，呈現自然人文風貌。

安業國小內曾倒伏的老榕樹，展現新生命力。（南市農業局提供）

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