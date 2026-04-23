體大跆拳女將照遇性騷留言 警偵辦

全國大專校院運動會開幕在即，國立體育大學跆拳道隊本月十七日於臉書粉絲專頁發文，介紹兩屆世界大學運動會獲得佳績黃姓女將，選用一張她抬腳側踢的照片，沒想到貼文下方竟有一堆噁男留言意淫，如「這個XX姿勢不錯」等語，涉嫌性騷擾，黃女廿日已至桃市龜山警分局大埔派出所報案，分局將行文臉書公司，請其提供留言者資料以利偵辦。

國體大跆拳道隊十七日於粉專介紹代表學校出戰本屆大運會女子四十六公斤級的重點選手，搭配黃姓女將的照片，文中稱讚她長年穩定站在台灣女子跆拳道頂尖行列，曾於多項比賽獲得佳績，具備豐富國際賽經驗與堅強實力，是本屆奪金熱門。

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沒想到粉專貼文下方竟有大量「意淫」的噁心留言，諸如「XX姿勢不錯」、「真的很XX」、「腳超美，想X」、「這個XX姿勢不錯」、「我有個大膽的想法」。

事件曝光後，其他網友痛批上述留言內容低俗噁心，撻伐「一堆人在煩惱印度人來台灣，怎麼不煩惱留言區這些髒東西啊」、「噁男是瘋了嗎，太噁心了吧」、「校方不處理一下嗎？就這樣放任學生被性羞辱？」

也有人質疑相關行為已構成對女性運動員的性騷擾與羞辱，要求應尊重選手專業表現與競技成就，停止以低俗言語消費運動員，還給選手安全、友善且受尊重的參賽與發聲環境。

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