中壢國小停車場全區啟用 共310汽車格

中壢國小地下停車場全區落成。（記者周敏鴻攝）

可紓解中壢車站、商圈停車需求 家長開車接送孩子前30分鐘免費

桃園市中壢國小地下停車場第二期工程今天啟用，結合已啟用的第一期停車空間，全場共三一〇個汽車格、二八〇個機車格，有助緩解中壢車站、商圈的停車需求，考量校園環境特性，停車場提供家長開車接送孩子的前卅分鐘免費機制，引導原本在路側併排的接送車輛進入地下室，讓接送過程更安全。

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汽車半小時25元 機車當日計次30元

桃園市長張善政昨天出席「中壢國小地下停車場落成暨啟用典禮」時表示，考量學生受教權，中壢國小地下停車場工程採取分期施工模式推動，第一期工程在二〇二三年九月間完工啟用，第二期工程則在去年底完工，整體工程加上新建中壢國小活動中心等校舍，共斥資十二億九千餘萬元。

市府交通局長張新福說，中壢國小地下停車場停車費率部分，汽車為每半小時廿五元、當日最高三百五十元，機車為當日計次卅元，場內除完善停車動線、友善標示，還導入智慧3D車牌辨識、車位在席顯示、智慧電子收費系統、雲端月租系統、感應式語音引導系統、電動車充電設備等，臨時停車民眾可透過多元支付APP整合，或以信用卡自動扣款離場，非常便利。

導入智慧車牌辨識及語音引導系統等

張善政表示，市府持續推動停車場建設，其中，大園停二立體停車場、桃園火車站後站廣一地下停車場、中壢停十立體停車場等都已開工，八德大湳森林公園立體停車場正辦理規劃設計，盼未來陸續完工啟用後，可紓解民眾的停車需求。

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