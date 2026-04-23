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    首頁 > 生活

    台17線芳苑段電纜遭竊 20盞路燈「失明」

    2026/04/23 05:30 記者陳冠備／彰化報導

    彰化縣芳苑鄉近日發生離譜竊案，台十七線西濱公路一處路段的路燈電纜線，被人剪斷抽走，導致約廿支路燈入夜後全面「失明」，嚴重影響行車安全。芳苑鄉公所表示，已緊急搶修恢復照明，同時報警追查中。

    芳苑鄉長林保玲表示，上週接獲民眾反映，台十七線部分路段路燈不亮，經查發現興仁村東平路口以南、漢寶村昌豐超市以南兩處路段，埋在中央分隔島的路燈電纜遭剪斷抽走，由於每個路口開關箱控制約十盞路燈，兩處共計廿盞路燈失去供電，估計遭竊電纜長度約五百公尺。

    公所緊急搶修 報警追查

    「被偷的不只是電纜線，而是大家的安全」，林保玲說，台十七線為西濱重要幹道，車速普遍達六十至七十公里，夜間失去照明後，駕駛視線大幅受限，行人也暴露於危險之中，鄉公所已緊急購置電纜線完成修復，相關路段目前已恢復照明。

    林保玲強調，遭竊路段正進行中央分隔島綠美化工程，研判竊賊疑似假扮施工人員，趁機挖掘埋在地下的管線並剪斷電纜，據了解，台十七線不只芳苑遭殃，台中、苗栗等路段近期也有類似狀況，她認為應有不法集團連續犯案。

    芳苑警分局則表示，獲報後已調閱周邊監視器追查，擴大清查可疑對象，全力追查犯嫌到案。

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