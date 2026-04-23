名間焚化爐案 環保基金購地被疑違法

民團質疑，南投縣環保局以環保基金購買焚化爐用地，違反特種基金專款專用。 （監督施政聯盟提供）

民團批違背專款專用 投縣府︰議會審議通過同意支用 依法辦理

南投縣名間焚化爐興建案，民團與立委陳昭姿昨在立法院召開記者會，質疑縣政府以環保基金購地，違反特種基金專款專用，並要求行政院針對環團提出的訴願，儘速判定撤銷國產署撥地給縣府蓋焚化爐，解決爭議。

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立委質疑國產署撥地程序未完備

陳昭姿表示，行政院在核准國有地撥用前，應先確認土地用途、環評程序是否合法，名間焚化爐國有地撥用是在程序未完備前就先行撥地，違反國產法第三十八條。

她強調，國產署僅透過書面審查，即將特定農業區的優良農地有償撥給縣府，這是部會橫向聯繫的大漏洞，要求行政院趕緊補破網、撤銷撥用。

監督施政聯盟執行長許心欣指出，縣府使用環保基金的廢棄物清除處理經費購置焚化爐用地，但該基金辦法列舉的用途，並沒有「購置土地」作為廢棄物處理廠用途的明文授權，違背專款專用，請審計部認定南投環保局不當支用基金，並追究行政責任。

對此，環保局回應，依據「南投縣環保基金收支保管及運用辦法」第七條規定，廢棄物清除處理經費，可用於一般廢棄物處理廠設施興建，購置土地本就屬於設施興建的基礎或延伸，且該費用經財政、主計單位審批及議會審議通過同意支用，一切依法辦理。

國產署︰符合促參法相關規定

國產署表示，南投縣名間焚化爐興建案，當初申請土地撥用，符合促參法相關規定，若後續無法完成環評或無法取得開發許可，致未落實撥用用途，將依「國有財產法」三十九條規定廢止撥用。

政院人士表示，各級政府都要依照財政部所訂「國有不動產撥用要點」規定申請撥用，如果最後無法落實撥用用途，依國有財產法規定，就會廢止撥用。

環境部長彭啓明說，名間焚化爐仍在地方審查，未來如果縣府將該案送到中央，環境部、農業部都會嚴格把關。

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