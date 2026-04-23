台中市六分局副分局長說明辣椒水案 接電話後「封口」

台中市議會民進黨團廿二日邀市警局說明，第六分局副分局長吳大勇（左二）接聽電話後，只回「由警察局統一回應」。（記者廖耀東攝）

稱由警察局統一回應 民進黨譴責盧市府選擇性沈默 放任假訊息發酵

民眾黨創黨主席柯文哲日前台中掃街遭誤噴辣椒水案，擺烏龍的台中市警第六分局長周俊銘火速被記過拔官；台中市議會民進黨團廿二日邀市警局說明，事發第一天就找到辣椒水罐，卻拖三天才宣布，放任政治操作；出席的六分局副局長吳大勇先稱，未參與案件調查無法說明，更在接了一通「神祕電話」後，只回「由警察局統一回應」，眾人不滿市警局派吳大勇來擋子彈，請吳離席，並強烈譴責盧市府選擇性沈默，放任假訊息發酵。

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議員質疑諸多疑點說不清

台中市長盧秀燕日前就回應，此案因周俊銘未及時坦承，以致耗費很多時間，台中市政府及市警局的態度清楚，「案子辦到哪公布到哪」。

民進黨議會黨團總召周永鴻、議員陳淑華等指出，台中辣椒水烏龍將分局長拔官止血，但諸多疑點說不清，包括民眾黨第一時間不報案，柯文哲還大放厥詞稱社會被撕裂、對立、「賴給清德」，甚至十七日就找到辣椒水罐卻到十八日「自首」、廿日才公布烏龍案，間隔近四十一小時盧市府選擇沈默，放任政治操作。

批不符比例原則閃電拔官

議員陳俞融、張芬郁、林德宇質疑，台中繼天選之肉、非洲豬瘟，又爆分局長噴辣椒水烏龍，事件又不符比例原則閃電拔官，「是依法行政還是政治懲處」、為藍白合「看政治盟友臉色」。

議員蕭隆澤、蔡耀頡等也揪疑點，民眾黨還未報案前、警方案發當天就能從垃圾桶找到辣椒水罐，也知是周噴的，卻要過幾天才公布，「分局長是代罪羔羊嗎？」

不滿吳大勇被派來擋子彈

吳大勇稱他是周俊銘的部屬，此案由市警局督察室調查，他未參與調查，無法回答；至於辣椒水罐是當天得知該參選人有被攻擊情況及第二天要開記者會，「轄區到夜市找所有垃圾桶」，因說法跟警方公布內容不同，又被在場議員連聲質疑，但吳大勇接了一通「神祕電話」後，對所有質疑僅說「由市警局統一回應」，最後被請出場。

包括議員李天生、張家銨等人不滿市警局根本故意派吳大勇來擋子彈，質疑「被下封口令」，質疑市警局太離譜。

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