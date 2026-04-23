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    首頁 > 生活

    基市2輛「鴨子船」1.2億 綠批採購涉黑箱

    2026/04/23 05:30 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市府到日本考察水陸兩棲運具，民進黨質疑採購「黑箱作業」。 （基隆市府提供）

    基隆市府到日本考察水陸兩棲運具，民進黨質疑採購「黑箱作業」。 （基隆市府提供）

    基隆市政府採購兩輛水陸兩棲運具（鴨子船），總預算高達一億二千多萬元。民進黨基隆市黨部質疑，市府採購的鴨子船就是鎖定到日本考察的特定廠商，車型高度也一致，且預算倍增，質疑採購有圖利、黑箱採購作業。市府表示，採購案沒有圖利問題。

    市府︰沒有圖利問題

    基隆市議會議長童子瑋表示，先前就有許多議員提出相關質詢，包括預算增加、營運計畫跟損益分析都不清楚，市議會也作成決議，要求市政府要做財務的試算、財務的完整規劃跟分配、營運分析等，在方向尚未確定前，不得逕行擴充人力或推動後續工程。

    市府向日本製造商採購兩輛鴨子船預計明年送抵台灣，決標金額為新台幣四九九八萬元，今年編列追加預算七千五百萬元，包括關稅及下岸引道、岸置設施經費，總預算增加到一億二千多萬元，曾遭議員批評。

    民進黨基隆市黨部昨召開記者會，市黨部執行長余睿柏和發言人陳東財指出，鴨子船採購案明顯就是「先射箭、再畫靶」。且預算持續膨脹、工程與採購順序顛倒，甚至在營運評估與時程規劃上多次修正，顯示市長謝國樑整體決策過程毫無規劃。

    市府說：「增加預算主要是繳交中央政府的稅收及碼頭的建置，沒有圖利的問題。」

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