「潮台北」 奪美國繆思鉑金獎

全球創意設計界具影響力的「美國繆思創意獎（MUSE Creative Awards）」公布最新獲獎名單，台北市府文化局舉辦的二〇二五「潮台北TRENDY TAIPEI」藉優秀的策展思維與支持流行音樂產業的前瞻規劃，摘下最高榮譽「鉑金獎（Platinum Winner）」。文化局也預告，二〇二六年的「潮台北TRENDY TAIPEI」將以「TAIPEI IN VIBES」為號召，強調音樂是牽動城市節奏、聚集青年動能的重要力量。

文化局指出，去年潮台北在為期兩週的活動期間內，匯聚演唱會、國際論壇、文創市集及各式展演，集結來自廿一個國家、共三九四場的演出與論壇，並跨越藝術、視聽、科技與時尚等面向，吸引超過十三萬人次熱情參與，成功展現台北的文化創意能量與國際競爭力，並將台北打造為亞洲音樂新據點。

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為延續鉑金獎的榮耀，文化局正式預告，今年度潮台北將以「TAIPEI IN VIBES」為號召，強調音樂是牽動城市節奏、聚集青年動能的重要力量；主視覺不再只是精緻的構圖，設計理念緊扣「創造你的音樂足跡」，透過台北獨有的「巷弄格框」與「科技霓虹」交織成獨一無二的城市樣貌，系列活動將會發生在藝文場館，也會流動進你家樓下的公園，每一位市民與遊客的參與，都是構成台北文化樣貌不可或缺的一部分。

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