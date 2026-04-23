新美館開館週年 週末連2天煙火、演唱會

新北市美術館開館1週年，4月25日、26日舉辦煙火秀、演唱會、市集等慶祝活動。（記者賴筱桐攝）

活動2天全館免門票入場 並延長開放至晚間9點

新北市美術館（簡稱新美館）開館一週年系列活動將於週末四月廿五日、廿六日登場，推出「流聲市集」、戶外演唱會、煙火秀及無人機展演，邀請畢書盡、宇宙人等歌手開唱，打造從白天到夜晚的城市藝術盛典，活動二天美術館全館免門票入場，並延長開放時間至晚間九點。

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流聲市集 匯集全台30多家風格品牌

文化局長張䕒育表示，「流聲市集」下午四點起在美術館戶外園區登場，以美學流動為主軸，匯集全台卅多家風格品牌，涵蓋特色餐飲、職人手作與設計選品，例如選用台灣東部越光米、口感溫潤療癒的「福仙丸」；傳承台南四十五年經典風味、香脆多汁的「美滿炸雞」，以及手工老麵打造層次口感的「一隅刈包」。現場還有多家職人手作，包括擅長捕捉自然線條的金工品牌「GinniaStudio」、由母女共同創作的「發呀製物」，以及風格鮮明的選物飾品「LEE:ZONG」等。

演唱會由畢書盡、宇宙人等藝人演出

張䕒育指出，音樂表演邀請DJ林貓王帶來風格獨具的選曲，還有充滿活力的「小小DJ」，展現世代共融的創意能量；晚間七點舉辦戶外演唱會，四月廿五日由徐暐翔、白安及Bii畢書盡接力開唱；廿六日安排盜魂爵士樂團、Gummy B和宇宙人演出。

煙火秀、無人機壓軸 打造天空雙舞台

活動二天八點四十分「光有回聲」煙火秀、無人機展演壓軸登場，超過二千五百發煙火與三百架無人機，打造「天空雙舞台」的立體展演形式；館內也有「共織宇宙」、「新美花嘿噴？」展覽。

週六淡江大橋健行 捷運、輕軌有接駁車

另外，新北市府主辦「好朋友來瞧橋—淡江大橋健行活動」將於四月廿五日登場，民政局長林耀長說，當日活動時間自上午八點半至下午一點，已報名成功者可憑簡訊序號至報到處領取集章卡，完成蓋章可兌換禮品，未報名的民眾也可到場參與健行、看表演。

活動由漁人碼頭廣場表演及市集揭開序幕，邀請富邦悍將啦啦隊帶來熱力應援，上午九點半出發健走，十點半開始主會場有甜約翰及芒果醬演出，周邊市集將販售美食。

當日上午七點至下午二點半，捷運淡水站二號出口及輕軌淡水漁人碼頭站旁設有雙向接駁專車，也可搭乘淡海輕軌至淡水漁人碼頭站，或於捷運淡水站轉乘八三七、八八〇、五九三等公車抵達。

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