宜縣弱勢長者 7月免費打皮蛇疫苗

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳1月率先提出「帶狀疱疹疫苗施打補助」政見。（記者王峻祺攝）

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今年一月率先提出「帶狀疱疹（俗稱皮蛇）疫苗補助」政見，包含弱勢全額補助與一般長者補助三千元。宜蘭縣政府昨宣布弱勢長者優先免費施打，最快七月上路。對此，林國漳予以肯定，表示「好政見一起做」，守護縣民健康是跨黨派公約數。

林國漳1月率先提出 肯定縣府一起做

縣府將全額補助六十五歲以上、原住民五十五歲以上弱勢長者，符合重大傷病資格或低收、中低收入戶者施打帶狀疱疹疫苗，預計有一．一萬人受惠，估計經費一．三億元。代理縣長林茂盛說，感謝議長及議員們提案與連署支持，縣府已將一．三億元補助經費納入追加預算，落實照顧縣民健康政策。

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林國漳指出，針對宜蘭六十五歲以上弱勢、重大傷病（原住民五十五歲以上）全額補助二劑帶狀疱疹疫苗，是他一月提出政見的核心重點，也是建構健康宜蘭的必要工程，感謝縣府跟進。

林國漳表示，未來將在現有基礎上接力推進，落實他提出的完整方案，除了弱勢免費，將擴及一般六十五歲以上長者補助三千元施打疫苗，減輕家庭負擔，確保每位長者都能遠離皮蛇威脅，打造更具韌性的健康宜蘭。

縣議員謝正信去年罹患皮蛇，住院五天休養，深知許多長輩也身受皮蛇之苦，因此提案請縣府針對六十五歲以上低收及中低收長者免費施打疫苗，提高保護力，並獲謝家倫等議員支持連署，如今縣府採納推動，他給予肯定。

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