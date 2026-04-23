國五接蘇花改基本設計通過 明年7月動工

國五銜接蘇花改基本設計審議獲原則通過。圖為銜接起點。 （記者江志雄攝）

與蘇花安預計2032年同步完工 台北到花蓮可節省半小時

國道五號銜接蘇花改計畫基本設計昨天經過審議原則通過，行政院公共工程委員會主委陳金德要求力拚明年七月前開工。銜接工程與蘇花安預計二〇三二年同步完工，與國五串聯形同「全封閉式高快速道路」，屆時台北經宜蘭到花蓮車程可望縮短至二小時，比現在節省半小時，提供東部居民一條安全回家的路。

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高架銜接蘇花改東澳隧道北口

蘇花改通車後，行駛國五前往花蓮的車流，必須下蘇澳交流道經蘇澳市區再開上蘇花改，增加地方交通負擔，也影響行車效率；交通部高公局計畫從國五蘇澳端新建高架路面，往南延伸六．八公里，銜接蘇花改東澳隧道北口，沿途建造五座隧道、七座橋梁，工程經費三百七十億元。

長6.8公里 建5座隧道、7座橋梁

銜接計畫昨天在蘇澳辦理基本設計現勘及審議會議，經審查後獲原則同意；另一項重大工程蘇花安，即東澳到南澳、和平到和中、和仁到崇德等三處路段改善計畫蓄勢待發，國五日後銜接蘇花改、蘇花安，將成為「全封閉式高快速道路」，台北到花蓮崇德車程可省下半小時，台北到南澳可節省二十五分鐘。

陳金德說，隨著國五銜接蘇花改及蘇花安計畫到位，用路人未來往返台北、花蓮，全程行駛於獨立、無紅綠燈干擾的封閉式路廊，降低平面道路的不確定性，同時避開坍方風險區域，提供東部居民穩定的通行環境。

通車後能減少9成過境蘇澳車流

陳金德說，國五銜接蘇花改是解決蘇澳市區交通瓶頸的關鍵工程，通車後能減少九成過境車流，他要求交通部加強單位協作，確保國五銜接蘇花改、蘇花安兩大計畫，在二〇三二年同步完工，完成東部交通轉型的最後一哩路。

國五銜接蘇花改基本設計審議獲原則通過。紅圈處為銜接起點。 （記者江志雄攝）

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